Mi dispiace, ma sono costretto a cederti | Conte saluta l’eroe scudetto: se lo ritroverà come avversario

Antonio Conte non fa sconti. Il tecnico pugliese in forza al Napoli sta programmando la prossima stagione escludendo anche giocatori.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte sta prendendo man mano forma. Obiettivo principale quello di arrivare all’inizio della stagione 2025/2026 nella migliore condizione possibile. Sia fisica, attraverso il ritiro estivo, sia dal punto di vista dell’organico. E praticamente dal giorno seguente del termine dell’annata 2024/2025 la dirigenza è già al lavoro.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di riconfermare la fiducia al tecnico pugliese che difficilmente tradisce. Dal canto suo, il vincente allenatore ex Juventus vorrà una rosa all’altezza per evitare di lasciarsi scucire il quarto scudetto conquistato con il sudore. E allora anche il direttore sportivo Manna è al lavoro per questo.

Il ds, dopo aver messo in piedi una rosa vincente lo scorso anno, vorrà ripetersi e renderla ancora più competitiva. Obiettivo aprire un nuovo ciclo vincente e non fermarsi un singolo scudetto isolato, e anche confermarsi in Europa visto che gli azzurri parteciperanno alla prossima UEFA Champions League.

Il mercato è iniziato il 1° luglio dopo una breve parentesi a giugno, e il Napoli è attivissimo. In entrata va sempre citato il super colpo Kevin De Bruyne. Il belga, prelevato come free agent dopo l’esperienza terminata al Manchester City, andrà a rafforzare il centrocampo già occupato da McTominay e Lobotka, piuttosto che Anguissa.

Non ci si ferma mai

Come se non bastasse è in dirittura d’arrivo il colpo Noa Lang direttamente dal PSV. Ma anche in uscita ci si muove. Il primo pezzo da novanta che va piazzato prima della fine del mercato, visto l’ingaggio e la cifra che potrebbe derivare dalla sua cessione, è il nigeriano Victor Osimhen.

Il classe ’98 potrebbe ritornare al Galatasaray dove ha trascorso l’ultima stagione riuscendo a vincere il campionato e la Coppa di Turchia. Ma non è il solo calciatore presente nella lista dei partenti. In questa figura ad esempio Cyril Ngonge che piace in Belgio, ma anche un altro attaccante azzurro.

Attaccante in partenza

Come si può notare dalla foto appena sopra, ci riferiamo a Giovanni Simeone. Il calciatore del Napoli potrebbe trovare una nuova sistemazione già nel corso di questa estate e Manna sta lavorando in uscita. Non è un intoccabile e Conte quindi sarebbe disposto a privarsene.

Le piste in uscita principali per Simeone sono sostanzialmente tre. Due in Serie A. La prima potrebbe essere un ritorno di fiamma. Il calciatore potrebbe tornare a vestire i colori del Genoa, squadra in cui ha già militato in passato. La seconda pista italiana è il Pisa dove ha giocato il padre negli anni ’90. Infine, l’ultima ipotesi, è tutta spagnola con il Siviglia sullo sfondo.