Mi dispiace, ma devo curare la mia salute: dimissioni improvvise in Serie A | Il tecnico si è arreso

Sono arrivate le improvvise dimissioni del tecnico che dunque ha preferito arrendersi. Problemi di salute da curare.

Una notizia del tutto inaspettata ha scosso il mondo della Serie A: un allenatore di spicco è stato ricoverato in ospedale, lasciando i tifosi appassionati con il fiato sospeso. Le sue condizioni di salute sono al centro dell’attenzione mediatica. I prossimi giorni saranno determinanti per comprenderne l’evoluzione.

In questo momento complesso, ovviamente, la famiglia così come la società e i giocatori si sono prontamente stretti intorno all’allenatore. La preparazione estiva senza di lui non è ovviamente la stessa e la formazione ha già iniziato a lavorare in vista dell’annata 2025/2026. Si valuta anche l’ipotesi di un sostituto temporaneo.

L’allenatore era appena arrivato in una nuova squadra, pronto a iniziare la stagione con entusiasmo e soprattutto rinnovate ambizioni dopo le delusioni ricevute lo scorso anno. Ci si aspettava un ciclo di cambiamento, di crescita. Purtroppo però la situazione si è trasformata in una prova dura e inaspettata da affrontare.

Anche per i calciatori l’assenza del tecnico rappresenta un momento complicato. Il club dopo giorni di totale di silenzio, ha poi deciso di emettere un comunicato ufficiale. Ovviamente è stata scelta la via della trasparenza per aggiornare, in maniera precisa e dettagliata, sul quadro clinico che riguarda da vicino il mister.

Le condizioni

L’intera società spera presto di poter condividere notizie ancora più rassicuranti. L’allenatore coinvolto è stato chiamato a guidare una squadra importante, ereditando un progetto ambizioso. Ora tutto è sospeso in attesa del suo miglioramento ma c’è anche un’ipotesi non troppo remota che riguarda le sue eventuali dimissioni.

Si tratta di Ivan Juric, neo-tecnico dell’Atalanta. Dopo la lunga era Gasperini, conclusasi con il suo approdo alla Roma, la Dea ha scommesso sul tecnico croato. Juric sta ricevendo tutte le cure necessarie per ritornare al meglio e il mondo del calcio gli è vicino in questo momento difficile e di scelta.

La situazione

Come riportato da Radio Kiss Kiss, Juric è stato dimesso dall’ospedale Bolognini di Seriate mercoledì 16 luglio dopo un ricovero dovuto a un’infiammazione batterica all’epiglottide. Il tecnico croato ha risposto bene alla terapia antibiotica endovenosa e il quadro clinico è nettamente migliorato al momento.

Il suo ritorno agli allenamenti a Zingonia è previsto per venerdì o sabato. Durante la degenza Juric è stato curato nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal dottor Panciera. Nella sua assenza, a guida da la squadra, ci ha pensato l’allenatore in seconda Matteo Paro. Vedremo quando tornerà Juric: in caso di ricaduta potrebbe anche pensare alle dimissioni.