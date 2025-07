Messi-Napoli, SI FA: principio d’accordo per gennaio 2026 | Ecco come lo ha convinto ADL

Messi al Napoli? Più di una semplice suggestione. E il mercato di gennaio 2026 sarà fondamentale per portare l’argentino in Campania.

Lionel Messi al Napoli? Più di una semplice voce, più di una semplice fantasia. E il calciomercato di gennaio potrebbe portarlo direttamente nel capoluogo campano. Sarà infatti fondamentale attendere la così detta sessione di riparazione, quella in cui le squadre tendono a smussare o rafforzare le proprie rose.

E il Napoli ci sta già pensando. Non solo nel corso di questa estate ma anche e soprattutto in vista di gennaio prossimo. Vedere Messi al Napoli non è così improbabile. Il direttore sportivo Manna non si sta ponendo limite e ciò è evidente anche e soprattutto grazie agli acquisti portati a termine sin qui.

La sessione estiva del mercato è iniziata il 1° luglio e i partenopei hanno già rafforzato difesa, centrocampo e attacco. Ma ovviamente non è finita qui e si attendono almeno altri due/tre pezzi da novanta. Il primo grande nome in entrata, quello che spicca su tutti, è quello di Kevin De Bruyne.

Il belga dopo aver passato diversi anni al Manchester City di Pep Guardiola ha deciso di cambiare aria. E allora da free agent, si è fatto convincere dall’ambizioso progetto napoletano. Determinante è stato, in fase di trattativa, il lavoro svolto da Manna. De Bruyne è arrivato a parametro zero.

Mercato stellare

Gli verrà dunque “solamente” pagato un ingaggio biennale che ammonta all’incirca a 20-25 milioni. Poi è stato il turno di Noa Lang direttamente dal PSV. Un affare da circa 28 milioni di euro più 2 di bonus per un totale di 30. Un calciatore funambolico, di prospettiva ma allo stesso tempo esperto e pronto a calcare i terreni di gioco europei.

Proprio in vista della Champions il Napoli ha pensato bene di acquistare un giovane talento come Marianucci. All’Empoli 9 milioni di euro, al Napoli un calciatore potenzialmente da Nazionale. E nelle prossime ore la dirigenza partenopea è pronta a chiudere anche per Beukema del Bologna (31 milioni di euro)

Un sogno

Insomma ci troviamo solamente all’inizio dell’estate, ma questi mesi saranno caldissimi dalle parti di Castel Volturno, con i tifosi che stanno già sognando in grande visti i nuovi arrivi. Ma Manna non si pone alcun limite così come il patron Aurelio De Laurentiis e Messi potrebbe diventare un interesse concreto.

In vista del Mondiale del 2026 l’argentino potrebbe volersi mettere nuovamente in mostra in un campionato competitivo come la Serie A. Dunque non è escluso un suo possibile approdo nel capoluogo campano con ADL pronto eventualmente a cedergli la 10 di Diego Armando Maradona.