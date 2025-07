Messaggio su WhatsApp, è mister Conte: non punto più su di te | L’eroe dello scudetto messo alla porta

Antonio Conte ha deciso che la prossima stagione uno degli eroi dello scudetto non farà parte della rosa. Le ultime.

Il Napoli lo scorso anno è tornato a vincere lo scudetto, il quarto della propria storia, dopo la stagione 2022/2023. A prendere le redini di una squadra che veniva da un’annata tutt’altro che travolgente, ci ha pensato il carismatico Antonio Conte. Ha ridato un obiettivo al suo Napoli e ha spronato i giocatori a dare il massimo.

Conte, come ha dimostrato di saper fare nel corso della propria carriera da tecnico, ha plasmato una squadra a sua immagine e somiglianza. Una formazione in grado di lottare e di non mollare mai, sino all’ultimo centimetro di una corsa interminabile. Perché con l’Inter, il Napoli, ha battagliato sino all’ultima giornata.

Il cammino è stato ricco di partite travolgenti ma anche di vittorie sofferte e sconfitte o pareggi inaspettati. In ogni caso Lukaku e compagni hanno potuto contare nel corso di tutto l’anno sull’apporto di un pubblico che non ha mai smesso realmente di cantare e che alla fine dei conti, ha potuto festeggiare.

E tra i protagonisti dello scudetto ci sono stati giocatori ritrovati. Tra questi capitan Di Lorenzo che nella passata stagione è apparso l’ombra di sé stesso mentre quest’anno si è imposto come uno dei migliori terzini in Italia. Ma è stato anche lo scudetto della riconferma dei grandi campioni, come ad esempio Lukaku.

Un mercato entusiasmante

A non essere mancate inoltre sono le sorprese. Tutti conoscevano ad esempio le qualità di Scott McTominay ma lo scozzese è diventato un vero e proprio mattatore. Un centrocampista totale e completo che il prossimo anno sarà affiancato anche dal primo colpo di mercato piazzato dal Napoli: Kevin De Bruyne.

Con il belga probabilmente metterà in piedi uno dei centrocampi più forti in Italia e in Europa. Anche in attacco è pronto l’arrivo di Noa Lang dal PSV. Altro innesto di spessore per il mister pugliese che, però, sta facendo i conti anche con i giocatori in uscita. E uno di questi ha fatto parte degli eroi dello scudetto.

Addio a un eroe

Antonio Conte potrebbe presto salutare un calciatore in grado di raccogliere 20 presenze lo scorso anno, per giunta napoletano doc. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi che, nel corso dell’annata 2025/2026, potrebbe non vestire la maglia azzurra. Diversi club sono sulle sue tracce.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, a seguire il giocatore ci sarebbero il Cagliari e il Pisa che hanno già effettuato i rispettivi sondaggi. Si è poi aggiunta una terza squadra che al momento sembra in pole. Si tratta del Sassuolo neopromosso in massima serie. I neroverdi hanno offerto al Napoli un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, che diventerebbero obbligo se il Sassuolo dovesse rimanere in A. Vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime giornate di mercato.