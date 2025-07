MERCATO NAPOLI: ADL chiude le porte al grande sogno | Conte si dovrà accontentare

Il calciomercato del Napoli non si ferma ma De Laurentiis chiude le porte a un sogno importantissimo. Le ultime.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte ha tutta l’intenzione di recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Dopo un anno di successi, il club vuole tornare nuovamente a imporsi in Italia e a dire la sua in Europa. Con l’arrivo del tecnico leccese, è cambiato anche l’approccio al mercato: idee chiare e profili mirati dallo scorso anno.

Il primo obiettivo? Costruire una squadra forte, compatta e con una mentalità vincente. A guidare questo progetto che vuole diventare un ciclo, c’è Giovanni Manna, direttore sportivo scelto da De Laurentiis. Manna ha portato con sé una nuova visione e un’energia che ha già contagiato tutto l’ambiente.

Dalla sua nomina in poi, il mercato del Napoli ha preso una direzione decisa. E i tifosi sentono che qualcosa di importante sta davvero nascendo. Il colpo che ha acceso le fantasie dei tifosi è stato senza dubbio Kevin De Bruyne. Dopo anni gloriosi al Manchester City, il belga ha scelto Napoli per scrivere un nuovo capitolo.

Arrivato a parametro zero, porta con sé esperienza, qualità e personalità da vendere. Conte avrà così un uomo chiave per illuminare la manovra e guidare i più giovani. Ma non è stato l’unico innesto: Noa Lang ha già dimostrato di avere carattere e ambizione. Si è presentato con parole forti, dicendo di voler lasciare subito il segno.

Gli ultimi rinforzi

Nel suo ruolo vuole imporsi come titolare e uomo decisivo. La concorrenza non lo spaventa, anzi, sembra motivarlo ancora di più. In attacco c’è anche un volto italiano: Lorenzo Lucca. L’ex Udinese si aggiunge a Romelu Lukaku per dare nuove opzioni a Conte. Il tecnico potrà così alternare potenza fisica e capacità di attaccare la profondità.

Una mossa utile in un campionato lungo e pieno di insidie. In difesa è arrivato Beukema, ex Bologna, a rinforzare il reparto arretrato. Ma non solo entrate: il Napoli ha salutato un veterano che ha fatto la storia recente del club. Dopo sette stagioni, lascia un’eredità di professionalità e attaccamento alla maglia.

Un duello

Una scelta sofferta ma inevitabile per far spazio al nuovo ciclo. Manna guarda ancora verso l’Inghilterra per completare l’opera secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.con. I nomi caldi sono quelli di Jack Grealish e Federico Chiesa, entrambi in bilico nei rispettivi club. Per Grealish, fuori dal progetto del City, c’è già stato un contatto nonostante l’ingaggio pesante.

L’operazione potrebbe andare in porto se gli inglesi contribuissero allo stipendio. Chiesa invece è ai margini del Liverpool, fuori anche dalla tournée asiatica. Il segnale è forte: deve tornare a giocare con continuità per rilanciarsi anche in Nazionale. Napoli potrebbe offrirgli proprio questa occasione. La dirigenza azzurra valuterà chi dei due sia più funzionale al progetto di Conte.