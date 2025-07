Meglio di Yildiz e Huijsen: la Juve ha una nuova gemma | Dall’anno prossimo si prende il posto in squadra

La Juventus ha un nuovo gioiellino su cui puntare tutto. Addirittura meglio di Yildiz e Huijsen. Ecco di chi si tratta.

La Juventus è pronta a vivere un’estate di totale rivoluzione. Dopo annate tutt’altro che entusiasmanti, Igor Tudor vorrà progettare una squadra a sua immagine e somiglianza, in grado di competere per le zone alte della classifica e, chissà, magari provare a puntare il tanto agognato scudetto.

Per far ciò, però, la Juventus dovrà agire in chiave calciomercato. La dirigenza bianconera si è già attivata, tanto in entrata quanto in uscita. I nomi sul taccuino sono tanti ma bisognerà rispettare le regole che riguardano il bilancio per non sprofondare in negativo. E allora bisognerà fare attenzione.

In partenza ci sono i vari Weah, Vlahovic, McKennie e ancora in ballo resta la trattativa che riguarda da vicino Conceicao. Il portoghese piace tanto alla Juve, dove ha trascorso l’ultima stagione, ma il Porto, squadra proprietaria del cartellino, difficilmente vorrà privarsi del proprio gioiellino.

Ma di certo non mancano i piani B a casa della Vecchia Signora. Ad esempio in attacco, per sostituire Vlahovic, la Juventus potrebbe puntare su un vero e proprio pezzo da novanta che ha dimostrato di saper fare la differenza in massima serie. Stiamo parlando di Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe vestire i colori biaconeri.

Il mercato

Da tempo non più nei piani del Napoli, Osimhen ha trascorso l’ultima stagione in Turchia sponda Galatasaray. Ora per rilanciarsi, nonostante l’entusiasmante annata turca, sarebbe disposto a firmare con un club di Serie A. E vedremo se la Juventus spingerà sull’acceleratore per garantirsi le prestazioni sportive dell’attaccante.

Il lavoro che però sta svolgendo la dirigenza bianconera è duplice. Dunque non si guarda solamente all’estero o alle rose delle altre squadre per rafforzare il proprio organico. A volte può bastare attingere dalle proprie giovanili. E un talento in crescita rapida è sotto l’occhio attento della dirigenza della Vecchia Signora.

Una rapida ascesa

La Juventus infatti, da sempre attiva per quanto riguarda la crescita dei giovani, potrebbe puntare proprio su un calciatore prodotto del proprio vivaio. Si parla molto bene di lui nell’ambiente Juventus, addirittura sarebbe all’altezza, se non al di sopra, di due talenti pregiati passati in bianconero o ancora in rosa: Yildiz e Huijsen.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com infatti, a scalare vertiginosamente le gerarchie in Piemonte sarebbe Francesco Crapisto. Centrocampista classe 2006 di grande prospettiva, il prossimo anno, dopo l’ultima stagione in Primavera, farà il proprio esordio nella Juventus Next Gen. Chissà che presto non possa arrivare in prima squadra.