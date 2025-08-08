Mega scambio Milan-Juve: coinvolti 4 giocatori | C’è anche Vlahovic nell’affare

Il mercato estivo è pronto a regalare emozioni ma soprattutto un mega scambio del tutto inaspettato: coinvolte Juve e Milan.

Il Milan sta vivendo un’estate di cambiamenti profondi. Con Allegri in panchina, il club sta operando sul mercato per cercare di ritornare ai vertici del calcio italiano. E il primo vero colpo ha generato clamore tra i tifosi e mediatico. Si tratta dell’acquisto di Luka Modrić prelevato a parametro zero. Poi è stato acquistato Samuele Ricci per rafforzare il centrocampo.

Il Milan però, è stato attivo anche sul fronte cessioni. Theo Hernández è volato in Arabia all’Al-Hilal e Reijnders è stato venduto al Manchester City per una cifra vicina ai 55 milioni. Ceduti anche Kalulu, destinazione Juventus dove aveva già trascorso l’ultimo anno di A.

Sul fronte difensivo è arrivato Estupinan dal Brighton per 17 milioni, mentre in attacco è stato reintegrato Noah Okafor, protagonista di un’ottima pre-stagione. Vedremo dunque come si preparerà Allegri in vista della prossima stagione: obiettivo cancellare l’annata 2024/2025 condita da una Supercoppa.

Anche la Juventus sta lavorando con attenzione in chiave mercato, ridisegnando la rosa secondo i desideri di Igor Tudor. Il colpo a parametro zero è stato Jonathan David, attaccante ex Lille, ha sicuramente riacceso l’entusiasmo in casa bianconera. Il bomber è pronto a portare con se gol e giocate di classe

Il mercato estivo

Tra gli arrivi anche Lloyd Kelly in difesa riscattato ma in uscita e il sopracitato riscatto di Kalulu dal Milan, oltre alla conferma di Di Gregorio tra i pali. Le uscite hanno riguardato Fagioli, ceduto alla Fiorentina, e il ritorno di Kolo Muani al PSG anche se si sta lavorando per riportarlo in bianconero, mentre Douglas Luiz è in partenza.

Per entrambe le squadre, l’estate 2025 sta insomma rappresentando un punto di svolta in vista della stagione 2025/2026. Ma i due club potrebbero presto tornare a dialogare sul mercato per portare a termine un mega scambio che vedrebbe coinvolti diversi giocatori: quattro per la precisione.

Il maxi scambio

Un ipotetico maxi-scambio tra Milan e Juventus infiammerebbe il mercato: Vlahovic e McKennie in rossonero, Thiaw e Saelemaekers in bianconero. Un’operazione che cambierebbe il volto di entrambe le squadre, con Allegri che accoglierebbe un bomber di razza seguito da tempo e un centrocampista duttile.

La Juve, dal canto suo, si assicurerebbe un difensore giovane come Thiaw e un esterno versatile come Saelemaekers, utile per il gioco di Igor Tudor e che lo scorso anno ha fatto molto bene con la Roma di Sir Claudio Ranieri. Vedremo se nel corso delle prossime ore ci saranno eventuali sviluppi.