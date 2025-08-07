Me ne vado per tornare in nazionale: ADL deve cedere il suo pupillo | Ricca operazione per la società
Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a cedere quello che è stato il suo pupillo: operazione costosa.
Antonio Conte, nonostante un mercato finora entusiasmante, potrebbe dover rinunciare a uno dei giocatori che hanno preso parte ai due scudetti conquistati dai partenopei. Si tratta di un pupillo del patron Aurelio De Laurentiis che però, oramai, sembra destinato a lasciare il capoluogo campano.
Il Napoli arriva da una stagione trionfale, culminata con la conquista dello scudetto nell’ultima giornata, dopo una lotta serrata con l’Inter. Il tricolore è tornato sul petto degli azzurri e la squadra vuole confermarsi al vertice anche nel 2025/2026. Il nuovo obiettivo è quello di restare campioni d’Italia e alzare l’asticella anche in Europa.
Per farlo, Antonio Conte si è messo subito al lavoro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis. L’idea è chiara: aprire un ciclo vincente, puntando su una rosa competitiva e ambiziosa. La qualificazione alla prossima Champions League rende ancora più importante costruire una squadra profonda e di qualità.
Il primo squillo di mercato è stato quello che ha fatto più rumore: Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga ha scelto Napoli dopo gli anni d’oro al Manchester City. La sua classe e la sua visione di gioco sono pronte a illuminare il Maradona e a diventare il cuore pulsante della nuova squadra.
Le scelte di mercato
Ma il mercato non si è fermato al nome di De Bruyne. Il Napoli ha accolto anche Noa Lang, fantasista olandese ex PSV, già protagonista con il suo entusiasmo e la sua voglia di lasciare il segno. Un acquisto che aggiunge fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo di Conte che però non si è fermato all’esterno.
A completare il mosaico, sono arrivati anche Marianucci dall’Empoli per ben 9 milioni di euro, Lucca dall’Udinese, Beukema dal Bologna e Vanja Milinkovic-Savic in porta. Una campagna acquisti solida che pensa al futuro ma anche al presente. Ora però è tempo di dire addio a un veterano.
Operazione in uscita
Giacomo Raspadori è arrivato al Napoli in un’operazione da 35 milioni e ha conquistato due scudetti, ma non è mai riuscito a imporsi come protagonista. L’arrivo di Lorenzo Lucca e un sistema offensivo poco adatto alle sue qualità lo spingono a valutare l’addio, anche per non perdere il treno della Nazionale in vista dei possibili Mondiali.
L’Atlético Madrid è oggi la destinazione più probabile secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com. Dopo il no di Milot, Simeone ha rilanciato su Raspadori, che gradirebbe il trasferimento in Spagna. I contatti con il Napoli sono in corso: il club chiede circa 30 milioni e punta alla cessione definitiva, mentre i colchoneros preferirebbero un prestito con opzioni.