Mauro Camoranesi torna in Italia: gli affidano la panchina | Occasione irripetibile per la sua carriera

Il campione del Mondo è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera. Il suo impiego in panchina potrebbe presto concretizzarsi.

Mauro Camoranesi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: il campione del mondo 2006 potrebbe tornare in Italia. Dopo anni passati a maturare esperienze tra Sud America ed Europa, l’ex centrocampista ha accettato con entusiasmo la sfida sannita. Il suo arrivo porta con sé curiosità e aspettative, in un ambiente desideroso di rilancio dopo stagioni difficili.

Il club ha scommesso su un tecnico dal profilo internazionale, dotato di carisma, temperamento e una visione di calcio moderna. Camoranesi ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo e guiderà una squadra giovane ma ambiziosa, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Benevento in Serie B entro due stagioni.

La carriera da allenatore di Camoranesi è iniziata nel 2014 in Messico, con il Coras de Tepic, seguita da brevi esperienze al Tigre e al Cafetaleros. Dopo il conseguimento del patentino UEFA Pro a Coverciano, l’ex Juventus ha proseguito il suo percorso in Europa, salvando il Tabor Sežana nella massima serie slovena, prima di passare al Maribor, dove ha condotto la squadra in vetta per gran parte del campionato prima dell’esonero.

Nel 2022 è stato brevemente vice allenatore all’Olympique Marsiglia, ma ha preferito continuare come primo tecnico, accettando l’incarico al Floriana, con cui ha chiuso al secondo posto nella Premier League maltese. Dopo due esperienze lampo a Cipro con Karmiotissa e Anorthōsis, Camoranesi ha scelto di tornare in patria per mettersi in gioco in un contesto stimolante come quello di Benevento.

La voglia di riscatto e il richiamo dell’Italia

Dopo dieci anni passati all’estero, Camoranesi potrebbe tornare in Italia per affermarsi definitivamente anche da allenatore. La Serie C rappresenta una sfida tosta, ma anche un banco di prova ideale per chi, come lui, ha l’ambizione di scalare le categorie. Il richiamo dell’Italia, della sua lingua, dei suoi stadi e delle sue passioni, è stato troppo forte per resistere.

Il Benevento, dal canto suo, cerca un tecnico in grado di unire competenza e spirito guerriero. E chi meglio di uno come Camoranesi, che da calciatore ha fatto del temperamento la sua arma migliore? Il mix tra visione tattica e carica emotiva potrebbe essere la chiave per un progetto tecnico solido.

Un’occasione irripetibile per la sua carriera

Per Mauro Camoranesi questa panchina rappresenta molto più di un ritorno: è l’occasione per lanciare la sua carriera in Italia, acquisire credibilità nel panorama nazionale e costruirsi un futuro stabile da allenatore. A Benevento troverà una tifoseria calorosa, una piazza affamata di successi e un club pronto a seguirlo con fiducia.

In un campionato duro come la Serie C, dove contano tanto i dettagli quanto il carattere, Camoranesi avrà finalmente la possibilità di dimostrare quanto valga davvero. Dopo anni di apprendistato all’estero, ora è il momento di incidere. Il calcio italiano lo riaccoglie, e il palcoscenico è pronto.