Marotta scippa Comolli sotto il naso: JUVE TRADITA | C’è la firma ufficiale del contratto

Beppe Marotta è riuscito a superare la Juventus e a firmare per primo l’accordo: a Comolli è rimasto un pugno di mosche.

Un derby resta tale dentro e fuori dal rettangolo di gioco. E quello d’Italia prosegue ininterrottamente da anni sia sull’erba sia in chiave mercato e in chiave affari. E proprio in questi giorni Beppe Marotta ha avuto la meglio sulla Juventus capitanata da Comolli. Chiuso un affare prima della Vecchia Signora.

L’Inter sta cercando di aprire un nuovo ciclo e sta tentando di garantirsi il meglio in vista della prossima stagione. L’annata 2024/2025 non è andata come si prospettava all’inizio. La squadra è arrivata sino in fondo in massima serie, ma proprio nel corso dell’ultima giornata, visti gli errori fatti nelle gare precedenti, ha perso lo Scudetto.

Ad avere la meglio è stato il Napoli dell’ex Antonio Conte che grazie alla vittoria sul Cagliari si è aggiudicato il tricolore, il quarto nella storia della società azzurra, il secondo conquistato durante la ricca era De Laurentiis. Un vero e proprio smacco per i tifosi e per la società nerazzurra oltre che per la squadra.

Stesso discorso vale per la Champions League. L’Inter ha affrontato la prima parte del nuovo format a girone unico senza problemi. Poi è arrivata una partita decisiva: la semifinale contro il Barcellona. Contro i Blaugrana capitanati da un marziano, Lamine Yamal, Thuram e compagni sono riusciti ad avere la meglio a seguito del doppio confronto.

La ripartenza

E dopo il punto più alto raggiunto in stagione avendo battuto gli spagnoli, è arrivato forse il punto più basso con la tanto attesa finale di Champions League. Nel corso dell’ultimo atto l’Inter non è mai realmente scesa in campo contro un PSG superiore: 5-0 e sogno Coppa dalle grandi orecchie svanito.

Da quel momento ricostruzione totale, a partire dal tecnico, Simone Inzaghi, che ha deciso di sposare un nuovo progetto, quello dell’Al-Hilal, salutando di fatto l’Inter. Al suo posto è arrivato Cristian Chivu, una leggenda da giocatore proprio dell’Inter. Il tecnico, assieme alla dirigenza e a Marotta sta costruendo il futuro della squadra. E la notizia di questi giorni farà di certo piacere ai supporters.

Il comunicato

Beppe Marotta ha infatti chiuso un accordo di fondamentale importanza, anticipando la Juventus. L’Inter non a caso, qualche giorno fa, ha avviato una nuova e prestigiosa partnership con Balocco, storico marchio legato per anni alla Juventus. Ad annunciarlo è stato il club milanese attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Ecco di seguito la nota: “FC Internazionale Milano è orgogliosa di annunciare l’avvio di una nuova prestigiosa partnership con Balocco SpA, marchio di riferimento nei mercati dei biscotti da prima colazione e dei prodotti da ricorrenza. L’azienda sarà Official Partner del Club per le prossime tre stagioni”.