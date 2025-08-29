Marotta ricuce il rapporto e se lo porta all’Inter | Ennesimo smacco alla Juventus
Il presidente dell’Inter è sempre pronto ai grandi colpi di mercato e il suo fiuto è indiscutibile, su tutti i fronti.
Giuseppe Marotta ha saputo costruire negli ultimi anni un’Inter solida e competitiva, capace di tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo lavoro si è distinto per una gestione attenta e oculata, bilanciando esigenze tecniche e sostenibilità economica in un contesto non sempre facile per i nerazzurri.
Uno dei punti di forza del dirigente è stata la capacità di cogliere occasioni di mercato intelligenti. Marotta ha spesso puntato su parametri zero e prestiti mirati, riuscendo a portare a Milano calciatori di grande esperienza e affidabilità a costi contenuti. Un metodo che ha garantito qualità alla rosa senza appesantire eccessivamente i conti del club.
Parallelamente, ha saputo gestire con pragmatismo anche i momenti più delicati. Le cessioni eccellenti di Hakimi e Lukaku, che rischiavano di indebolire pesantemente la squadra, sono state assorbite grazie a un mercato mirato e a una visione chiara. L’Inter non solo è rimasta competitiva, ma ha continuato a raccogliere successi, confermandosi ai vertici in Serie A e arrivando fino alla finale di Champions League.
Marotta ha dimostrato grande abilità anche nella gestione degli allenatori, scegliendo figure in grado di valorizzare la rosa e garantire continuità. Il suo equilibrio tra fermezza e diplomazia lo ha reso un punto di riferimento imprescindibile per la società. Oggi il suo lavoro è riconosciuto come uno dei fattori determinanti del ritorno dell’Inter tra le grandi protagoniste del calcio europeo.
L’ombra araba su Ausilio
Piero Ausilio, impegnato a chiudere le ultime operazioni di mercato estivo per l’Inter, si trova di fronte a un bivio importante per il suo futuro. Secondo le conferme arrivate negli ultimi giorni, l’Al Hilal avrebbe messo il suo nome in cima alla lista dei desideri per il ruolo di direttore sportivo.
Per il dirigente nerazzurro si tratterebbe di una nuova sfida professionale e della possibilità di ricomporre un tandem con Simone Inzaghi, già protagonista a Milano. Il pressing arabo è concreto e la scelta definitiva spetta ora ad Ausilio.
Marotta e l’ipotesi Paratici
In caso di addio, l’Inter si troverebbe costretta a individuare un nuovo direttore sportivo. Non mancano i nomi sullo sfondo e uno dei più suggestivi porta a Fabio Paratici. L’eventuale ritorno in Serie A dell’ex dirigente juventino sarebbe una mossa di peso, ma richiederebbe prima una ricucitura con Beppe Marotta, con cui i rapporti si erano incrinati ai tempi della Juventus.
Se le parti trovassero un nuovo equilibrio, l’Inter potrebbe contare su una coppia di grande esperienza, capace di proiettare il club verso nuovi successi e di garantire continuità in un momento cruciale della sua storia recente.