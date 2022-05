Marolda: “Spalletti quanti errori. Rischia di non arrivare a Natale”

Il campionato è appena finito, il Napoli si è qualificato in Champions League dopo due anni di assenza, grazie alla gestione Spalletti. Nonostante tutto non mancano le critiche all’allenatore toscano. Francesco Marolda a Canale Otto dice: “In questa stagione abbiamo assistito a diversi errori di Spalletti, in molti casi è stato troppo difensivista“. Al tecnico viene contestato il mancato impiego della coppia Mertens-Osimhen, utilizzata con maggiore frequenza solo nell’ultima parte di stagione.

Non è un mistero che De Laurentiis abbia pensato a non continuare il rapporto con Spalletti, ma l’allenatore non ha voluto sapere di firmare una rescissione. Sulla questione Marola dice: “In questo stato di cose, Spalletti rischia di non arrivare a Natale, qualora i risultati non rispecchiassero della società e dei tifosi“. Ma bisogna capire con che rosa giocherà Spalletti. Fedele, che annuncia una cessione del Napoli, parla anche del calciomercato in uscita: “Il Napoli rischia di perdere i suoi calciatori migliori. Ospina e Mertens, con ogni probabilità, andranno via. Stesso discorso per Fabian e occhio a Koulibaly. Questa squadra, se rinforzata, potrebbe lottare per lo scudetto, ma qualora perdesse determinati calciatori sarebbe una incognita“.