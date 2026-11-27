RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – È stato firmato oggi a Essaouira un protocollo d’intesa tra Zètema Progetto Cultura, società di Roma Capitale specializzata nella gestione del patrimonio e dei servizi culturali, ed Ecapad, società marocchina responsabile della realizzazione e della futura gestione della Città delle Arti e della Cultura. Alla cerimonia ha assistito, insieme al Governatore della Provincia, l’ambasciatore d’Italia in Marocco Pasquale Salzano.

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Il nuovo polo culturale è stato lanciato nel 2020 dal Re Mohammed VI e nasce da un progetto dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer. Rappresenta un investimento di oltre 30 milioni di euro ed è una delle più importanti infrastrutture culturali in corso di realizzazione in Marocco. Con Roma, la Città delle Arti e della Cultura di Essaouira avvia il suo primo partenariato internazionale nel campo della gestione culturale. L’accordo, di durata triennale, prevede lo scambio di esperienze e competenze nella gestione delle infrastrutture, nella programmazione artistica, nell’innovazione tecnologica e nella formazione professionale. La firma avviene nei giorni della Conferenza annuale delle Città Creative dell’UNESCO, ospitata per la prima volta in Africa e nel mondo arabo. L’Italia vi partecipa con la seconda delegazione straniera più numerosa.

“Italia e Marocco condividono una grande attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e al ruolo della cultura nello sviluppo economico e sociale”, è stato sottolineato. “L’accordo di oggi apre un nuovo spazio di cooperazione tra i due Paesi, nel quale la condivisione delle rispettive esperienze potrà generare opportunità per le industrie culturali e creative, i professionisti del settore e le giovani generazioni”.

– foto Ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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