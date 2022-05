Marfella festeggia l’esordio in Serie A. Il messaggio di Meret è da applausi

Davide Marfella festeggia l’esordio in serie A con la maglia del Napoli. Arriva il messaggio di Alex Meret.

Esordio in Serie A per il terzo portiere del Napoli, Davide Marfella, l’estremo difensore è stato protagonista anche di una super parata contro lo Spezia.

La prodezza di Marfella è servita anche per tenere saldo nelle mani del Napoli, il primato di miglior difesa della serie A. Gli azzurri, infatti, sono la miglior difesa di questa Serie A che sta per concludersi – come la squadra di Spalletti solo il Milan, che ha ancora una partita da giocare in casa del Sassuolo: era accaduto solo un’altra volta nella storia del club, durante la stagione 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite.

A fine gara Davide Marfella ha festeggiato l’esordio in serie A con un lapidario messaggio sui social : “22/05/2022 – FORZA NAPOLI SEMPRE!“. Marfella ha accompagnato il messaggio con una una foto che lo ritrae mentre entra in campo contro lo Spezia.

Trai tanti messaggi ricevuti dal portierino del Napoli, spicca quello di Alex Meret che ha scritto: “Te lo meriti fratellino”. Il portiere friulano ha un ottimo rapporto con il suo collega più giovane.

Anche per Marfella il futuro è ancora da definire, difficilmente il portiere accetterà di fare ancora il ruolo di terzo. Il calciatore ha bisogno di giocare, probabile che gli venga trovata una collocazione in Serie B.