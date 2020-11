Maradona, parla il medico: “Diego sta meglio. Ieri ha guardato il Gimnasia sul tablet”

Dopo l’operazione al cervello dei giorni scorsi, le condizioni di Diego Armando Maradona continuano a migliorare giorno dopo giorno. Leopoldo Luque, suo medico personale ha commentato così lo stato di salute di Diego:

“Migliora giorno dopo giorno, sta ripredendo lucidità e buon umore. Ieri ha guardato dal tablet la gara del Gimnasia, rimanendoci male per il pari col Velez in pieno recupero.”

Voci provenienti dalla clinica che tiene in cura l’ex campione azzurro, parla di un’evoluzione post-operatoria che continua a gonfie vele. Per adesso non si parla ancora di dimissioni, anche perchè i medici sono concentrati per combattere la sua dipendenza dall’alcool.