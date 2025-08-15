Maradona al centro di un nuovo caso: indagini su 9 milioni di euro | Sono spariti da anni
9 milioni di euro sono spariti oramai da molti anni: e Maradona sarebbe nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.
Il 5 luglio 1984 ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per il Napoli, per il calcio italiano ma anche per il calcio Mondiale. In un San Paolo gremito, così si chiamava allora prima di dedicarlo al giocatore stesso, venne presentato un calciatore dalla folta chioma e dal futuro roseo.
Stiamo parlando di Diego Armando Maradona. L’allora patron del Napoli Ferlaino riuscì a portare nel capoluogo campano il calciatore più forte sul pianeta terra in quel momento. Il presidente azzurro lo pagò 7,5 milioni di dollari dal Barcellona corrispondenti a 13 miliardi di lire, un record a quei tempi.
Una cifra monstre che però, con il tempo, portò i suoi risultati. Da quella estate Napoli, i tifosi del Napoli e le ambizioni del club sono totalmente cambiate. Con Maradona la società del capoluogo campano ha assaporato il gusto della vittoria e ancora oggi qualsiasi successo viene paragonato o confrontato con quelli ottenuti dal Napoli di Maradona.
Il giocatore argentino rimase a Napoli per otto anni prima di approdare al Siviglia e solamente dopo una lunga querelle con Ferlaino, che voleva a tutti i costi mantenerlo all’interno della propria squadra. Maradona non era però dello stesso avviso e sentiva di aver dato tutto alla società e alla città.
Gli anni a Napoli
Nel corso degli anni passati in azzurro, Maradona, ha conquistato diversi trofei. Si possono contare una Coppa e una Supercoppa italiana. Ma non è finita qui. Nel 1986/87 riuscì a trascinare il Napoli sulla vetta più alta d’Italia: arrivò infatti quell’anno il primo storico scudetto per i partenopei.
Successivamente sempre Maradona, assieme ai compagni, riuscì ad aggiudicarsi l’allora Coppa UEFA (attuale Europa League), che ai tempi era considerata ancora più competitiva della Coppa dei Campioni (Champions League). Poi il secondo scudetto nel 1989/90. Insomma il giocatore è rimasto impresso nei cuori e nelle menti dei supporters napoletani, ma si è fatto notare anche per delle vicende extra campo. Una di queste è stata raccontata recentemente da Cronache di Spogliatoio. Ecco di seguito le parole di Marco Canestrelli.
Le dichiarazioni
“La maglia più costosa del mondo è stata venduta per 9 milioni e mezzo di dollari dopo che il proprietario l’ha tenuta chiusa nel cassetto per più di quarant’anni. Stiamo parlando della maglia numero 10 di Diego Armando Maradona, indossata nel 1986 in quella Argentina-Inghilterra, quella dei due gol più famosi della storia. Il gol del secolo e la Mano di Dios”.
“Maradona scambiò la maglia con Steve Hodge, uno dei centrocampisti che il Pibe de Oro aveva scartato in quello che ancora oggi resta il gol più bello della storia del calcio. […] Per quasi quarant’anni Hodge ha conservato quella maglietta a casa sua come il gioiello più prezioso in suo possesso. […] Nel 2022 la maglia è stata messa all’asta ed è stata venduta per 9,3 milioni di dollari”.