Manna svaligia la Juventus: non solo Miretti | Accordo anche con il pupillo di Tudor

Il direttore sportivo del Napoli Manna continua a essere scatenato in chiave mercato. Pronto un colpo dalla Juventus.

Il Napoli 2025/2026 potenzialmente è ancora più ambizioso rispetto a quello visto la scorsa stagione. Aurelio De Laurentiis così come Antonio Conte, ha voglia di vedere la propria squadra emergere tanto in Italia quanto in Europa. Lo scorso anno nella Penisola ci è riuscito, la prossima stagione vorrà ripetersi e affrontare al meglio la Champions League.

Il quarto scudetto ha galvanizzato l’ambiente, tra tifosi, giocatori, allenatore e lo stesso patron che adesso sta portando avanti un mercato ambizioso capitano da Manna. Il direttore sportivo si sta contraddistinguendo per una serie di colpi eccellenti che di certo hanno riacceso nuovamente il fuoco all’interno degli animi dei tifosi azzurri.

Kevin De Bruyne è uno dei grandi colpi. Preso a parametro zero, gli è stato offerto un contratto biennale da 20-25 milioni di euro. Non è finita qui. Noa Lang sbarcherà a Napoli e con lui molto probabilmente Lorenzo Lucca, prossimo ad occupare uno slot in attacco. Marianucci invece è stato acquistato a inizio mercato per 9 milioni.

Adesso però la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su un altro giocatore di centrocampo. Uno di quelli che potrebbe rappresentare il futuro dei partenopei e della stessa Nazionale italiana. Ci riferiamo a Fabio Miretti. 22 anni ad agosto, è reduce da un ottima stagione con il Genoa, giocata ovviamente in Serie A.

Estate senza fine

Il ds Manna, che lo conosce sin dai tempi della Juventus, ha già trovato un’intesa massima con l’entourage del giocatore. L’operazione, almeno per il momento, resta solo un’idea, da valutare eventualmente più avanti ma ci sono tutte le basi per portarla al termine nel migliore dei modi visti i rapporti.

La priorità immediata resta, secondo il Corriere dello Sport, il terzino destro Juanlu Sanchez, 21 anni in forza al Siviglia. La squadra del capoluogo campano cerca da tempo un terzino destro per rafforzare il reparto. I contatti tra i due club ci sono stati e proseguono positivamente. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta.

La Juventus trema

La base dell’accordo in ogni caso si aggira attorno ai 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha anche dato l’ok al trasferimento: pronto per lui un contratto quinquennale. Ma l’estate è lunghissima e Manna è pronto a scippare alla Juventus un altro calciatore.

Si tratta di un giocatore estremamente offensivo che lo scorso anno non ha particolarmente brillato specialmente con Thiago Motta. Con Tudor ha riacquistato posizioni nella scala gerarchica ma non sembra intoccabile. Stiamo parlando di Nico Gonzalez. Vedremo come il club azzurro deciderà di muoversi nei suoi confronti.