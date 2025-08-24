Manna non piglia pesci: nuova beffa sul mercato | Sfuma un obiettivo seguito per un anno

24 Agosto 2025

Lorenzo Gulotta 24 Agosto 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Il direttore sportivo del Napoli Manna è stato beffato in chiave mercato. Sfumato un obiettivo seguito oramai da tempo.

Il Napoli ha già puntato la stagione 2025/2026 e la società si muove con l’obiettivo di consolidare un progetto ambizioso e duraturo. Aurelio De Laurentiis vuole evitare gli errori di due anni fa, quando lo scudetto fu perso troppo presto, e ora punta a una crescita costante su tutti i fronti. Ma un obiettivo di mercato sembra essere definitivamente sfuggito.

La vittoria contro il Cagliari, decisiva per il quarto tricolore della storia azzurra, resterà un ricordo indelebile. I gol di McTominay e Lukaku hanno fatto esplodere la festa in città, con piazze e strade piene di bandiere. Ma il vero obiettivo è riconfermarsi, compito mai semplice per chi vince.

Antonio Conte ha scelto di restare alla guida del progetto, garantendo continuità tecnica e motivazionale. Con lui, De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno costruendo una rosa competitiva, pensata non solo per la Serie A ma anche per il ritorno in Champions League.

Il prossimo anno sarà infatti molto più impegnativo: il calendario fitto imporrà rotazioni costanti e una rosa profonda. Serviranno titolari affidabili e riserve di qualità, capaci di mantenere alto il livello in ogni competizione. Ogni scelta di Conte peserà sul rendimento complessivo.

Il mercato di Manna

Sul mercato, Manna si è mosso con decisione. Il colpo più clamoroso è stato l’arrivo di Kevin De Bruyne, svincolato dal Manchester City: un leader pronto a portare esperienza e mentalità vincente, anche se non ha ancora trovato la condizione ideale in estate.

Il belga non è l’unico volto nuovo. Sono arrivati anche Lorenzo Lucca dall’Udinese, Beukema dal Bologna per 31 milioni, Milinkovic-Savic in porta, Marianucci dall’Empoli per 9 milioni, l’olandese Noa Lang dal PSV e Miguel Gutierrez dal Girona. Il mercato resta aperto, ma un altro obiettivo è già sfumato.

L’obiettivo sfumato

Alejandro Garnacho ha detto no al Bayern Monaco nelle ultime 48 ore, respingendo un corteggiamento che sembrava destinato ad andare in porto. L’esterno argentino ha le idee chiare secondo quanto riportato da pallaocampo: vuole soltanto il Chelsea, club con cui è pronto a legarsi per dare una svolta alla sua carriera.

Il Napoli, che lo aveva inserito nella lista dei desideri, deve ora guardare altrove per rinforzare l’attacco. L’argentino, invece, sembra deciso a scrivere il suo futuro a Londra, indossando la maglia dei Blues.

