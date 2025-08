Manna mette la ciliegina sulla torta: il super colpo che chiude il mercato | Arriva con 6 mesi di ritardo

Il direttore sportivo del Napoli Manna è riuscito a ultimare un ulteriore acquisto: ha dunque messo la ciliegina sulla torta.

Il direttore sportivo del Napoli Manna, vuole chiudere il mercato in bellezza. Manna si è messo al lavoro dal giorno seguente la vittoria del quarto scudetto della storia del club partenopeo. Il dirigente azzurro ha consegnato nelle mani di Conte lo scorso anno una squadra pronta e vuole fare lo stesso quest’anno.

La passata stagione è stata combattuta e alla fine a spuntarla sono stati proprio gli azzurri che a seguito di una lotta continua con l’Inter, sono riusciti ad avere la meglio solamente all’ultima giornata e grazie alla vittoria contro il Cagliari. Gli uomini simbolo dello scudetto sono sicuramente stati Conte e McTominay.

Il primo ha riportato entusiasmo dopo la precedente stagione, con il tricolore sul petto, che però è stato immediatamente scucito e anche malamente, vista la posizione del Napoli in classifica, dall’Inter di Simone Inzaghi. Ma adesso Manna così come Aurelio De Laurentiis e Conte, vogliono un’altra strada da percorrere.

L’intenzione del club azzurro è infatti quella di aprire un ciclo vincente, un ciclo in grado di regalare emozioni tanto in Italia quanto nel resto d’Europa. E il prossimo anno il Napoli potrà farlo a partire dalla UEFA Champions League. Grazie al primo posto nel 2024/2025 ha infatti strappato un biglietto per la competizione.

La competitività

E per giocarsi il massimo torneo europeo per club, Manna, ha portato nel capoluogo campano dei veri e propri campioni, giocatori di spessore e anche nuovi volti che rappresentano il futuro del calcio italiano e soprattutto del Napoli. Non può non spiccare tra le varie figure Kevin De Bruyne.

Il belga dopo esser rimasto svincolato, ha scelto di sposare il progetto azzurro. Con lui altri giocatori. Ad esempio troviamo Beukema: il Napoli per averlo ha versato nelle casse del Bologna 31 milioni. E ancora troviamo Marianucci, senza dimenticare Lorenzo Lucca, Noa Lang e Milinkovic-Savic per la porta. Ma attenzione perché Manna potrebbe chiudere per un ulteriore giocatore.

Dichiarazioni forti

Il Napoli, in particolare il direttore sportivo, è sulle tracce di questo calciatore da diverso tempo e adesso si potrebbe concretizzare quella che prima era una semplice ipotesi, ovvero vederlo con addosso la casacca del club campano. E le prossime settimane estive daranno risposte, così come le ha date l’attuale allenatore dello United Amorim.

Il tecnico infatti, come riportato da TMW, ha detto: “Garnacho è un ragazzo davvero talentuoso, è evidente a tutti, ma a volte le cose non vanno come ci si aspetta, e non c’è sempre una spiegazione precisa. Ho l’impressione che voglia qualcosa di diverso, con una guida diversa, e lo capisco”. Queste dichiarazioni fanno intuire la volontà del ragazzo. Chissà dunque che non possa sbarcare a Napoli.