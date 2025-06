Manchester rifornisce il Napoli: De Bruyne, Grealish e non solo | Affondo di Manna per un difensore

Il ds del Napoli Manna è scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo di De Bruyne si punta Grealish. E occhio a un altro colpo da Manchester.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole diventare ancora più grande. I due scudetti conquistati tra il 2023 e il 2025 sembrano essere solamente una base di partenza per ambire a qualcosa di superiore. La voglia probabilmente, oltre a imporsi con costanza sul territorio Nazionale, è anche quella di emergere in Europa.

E segnali chiari da parte della dirigenza ci sono già stati in queste prime settimane post annata 2024/2025. Innanzitutto è stata rinnovata la fiducia a un tecnico vincente come Antonio Conte. Il mister di origini pugliesi ha riportato il tricolore in Campania ed è osannato dal club e soprattutto dai tifosi.

Poi il primo grande colpo di mercato in attesa di un’estate lunghissima e caldissima, dal punto di vista della temperatura e dei nomi accostati al Napoli. Kevin De Bruyne, da free agent, è sbarcato nel capoluogo campano. Un colpo super per il ds Manna che si è assicurato le prestazioni sportive di un centrocampista dal talento infinito.

Non è finita qui però. La dirigenza azzurra starebbe ancora sondando il terreno in casa City e al centro delle ultime voci di mercato ci sarebbe Jack Grealish. L’ala sinistra classe ’95 andrebbe ad arricchire il tasso qualitativo offensivo del Napoli. E a fare la differenza ci potrebbe essere un elemento in particolare.

La voce di De Bruyne

Appena arrivato, ma con uno spessore umano e calcistico non indifferente, De Bruyne potrebbe trascinare a sé Grealish. Il belga infatti gradirebbe l’approdo in azzurro di quello che è oramai il suo ex compagno di squadra. Il Napoli proverà il forcing sul giocatore inglese che ha il contratto in scadenza coi Citizens a giugno 2027. Ma non è finita qui.

Manchester probabilmente stuzzica l’appetito del dirigente partenopeo che starebbe studiando un ulteriore colpo da 90. Questa volta però, si tratterebbe di un calciatore dello United. Cambia la sponda in città, ma non il profilo dei calciatori. Tutti di un certo livello, tutti pronti a disputare la UEFA Champions League.

Si studiano le mosse

Se dai Citizens il Napoli ha già attinto e vuole continuare a farlo, dai Red Devils proverà a portare via un giocatore in scadenza di contratto. Stiamo parlando di un centrale difensivo, che tanto serve ad Antonio Conte nello scacchiere del prossimo anno, esperto e solido. Classe 1994 e nazionalità svedese.

Si tratta di Victor Lindelof. Il centrale nato a Vasteras dal 1° luglio sarà ufficialmente un free agent. Il contratto con lo United scade infatti il 30 giugno. Tanta esperienza in Premier e in Europa per lui, e un matrimonio con il Manchester che è oramai in rottura definitiva. Vedremo quale piano studierà Manna per portarlo in azzurro.