Maledetta Premier League: preso il sogno di mercato di Conte | Si attende solo l’annuncio
La Premier League è pronta a distruggere il sogno di Antonio Conte: si attende solo l’annuncio per il calciatore.
Antonio Conte, nonostante un mercato stratosferico portato avanti dal Napoli sin qui, potrebbe rimanere estremamente deluso perché è vicino l’accordo tra una società inglese e il calciatore che da sempre interessa al tecnico pugliese. Le prossime ore saranno decisive ma la strada sembra tracciata.
Il Napoli visto il tricolore conquistato lo scorso anno e la voglia di aprire un ciclo tanto in Italia quanto in Europa, come anticipato, ha avviato un mercato ambizioso e ben mirato. Il lavoro di Manna sta già dando i suoi frutti, con l’arrivo di giocatori di spessore internazionale. Il colpo Kevin De Bruyne, preso a parametro zero è un esempio lampante.
Ma non è l’unico innesto di peso. In difesa è arrivato Beukema dal Bologna, per 31 milioni. Poi Marianucci, Lucca, Noa Lang e Milinković-Savić: innesti mirati, che danno profondità e alternative in ogni reparto. Conte potrà così contare su una rosa larga e pronta a gestire più competizioni.
E il mercato non è ancora chiuso. Manna resta vigile, pronto a cogliere nuove opportunità. La voglia di costruire un ciclo vincente si tocca con mano: a Napoli, dopo lo scudetto, c’è l’ambizione di restare in alto. E proprio nelle ultime ore si sono aggiunti ulteriori nomi in entrata per il mister pugliese.
Altri due rinforzi
Uno di questi è Juanlu. La trattativa sembrava bloccata ma adesso l’affare è in via di definizione. Gli azzurri, il calciatore stesso e gli agenti aspettano solamente il via del Siviglia. L’offerta presentata dal Napoli è di circa 17 milioni di euro bonus compresi. Nelle prossime ore ci saranno risposte definitive.
Oltre a Juanlu, Manna, sta per centrare l’ennesimo obiettivo di questo mercato estivo. Parliamo di Miguel Gutierrez. Tra la società campana e il Girona è stato raggiunto un accordo verbale: ora la palla passa al giocatore e agli agenti ma l’affare dovrebbe concretizzarsi nel giro di paio d’ore. Invece, Conte, sembra aver perso qualsiasi speranza per un rinforzo in particolare.
La trattativa
Jack Grealish potrebbe dire addio al Manchester City. L’esterno offensivo inglese è finito nel mirino dell’Everton, che avrebbe avviato i contatti per prelevarlo in prestito. Smacco per Antonio Conte che lo vorrebbe nella propria squadra. Il club di Liverpool sogna il colpo secondo quanto riportato da The Athletic, che parla di trattativa aperta.
I colloqui tra le due società sono in corso, ma una cosa sembra ormai chiara: il futuro di Grealish è sempre più lontano dall’Etihad Stadium. Dopo stagioni altalenanti agli ordini di Guardiola, l’inglese potrebbe rilanciarsi in una nuova avventura. L’Everton, che cerca rinforzi di qualità, spera di chiudere il colpo nei prossimi giorni. Nel frattempo vedremo se il Napoli proverà a inserirsi.