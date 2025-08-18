Ma quale Napoli, io voglio andare all’Inter: doccia fredda per ADL | Annullate le firme sui documenti

Sembrava praticamente tutto pronto: alla fine la doccia gelida per ADL. Il giocatore ha scelto di indossare la maglia dell’Inter.

La stagione 2025/2026 è già nel mirino del Napoli e la società si è messa subito al lavoro per costruire le basi di un progetto duraturo. Aurelio De Laurentiis vuole alzare ancora l’asticella e imparare dagli errori di due anni fa, quando lo scudetto scivolò via troppo in fretta.

La vittoria contro il Cagliari resterà impressa nella storia del club partenopeo, una gara che ha regalato il quarto scudetto della storia azzurra. Le firme di McTominay e Lukaku hanno acceso una festa interminabile in città, con strade e piazze colorate d’azzurro. Ma adesso serve riconfermarsi. E non è mai semplice.

Antonio Conte ha scelto di restare, sposando nuovamente il progetto partenopeo. Con lui, De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno lavorando per allestire una squadra all’altezza di tutte le competizioni. Non c’è solo la Serie A: il ritorno in Champions League impone una rosa più profonda ed esperta.

Il prossimo calendario sarà serrato, con partite continue. Nella scorsa stagione il Napoli ha potuto concentrarsi solo sul campionato, ma ora serviranno rotazioni costanti e un gruppo di titolari e riserve in grado di garantire la stessa qualità in campo. Ogni scelta tecnica sarà decisiva.

Le scelte di Manna

Manna si è mosso con decisione sul mercato. Il colpo più rumoroso è stato quello di Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo una lunga e vincente parentesi al Manchester City. Un leader che potrà dare molto, anche se in estate non è ancora riuscito a brillare come ci si aspettava.

Il belga dovrà ritrovare la forma migliore, ma non è l’unico volto nuovo. Sono arrivati anche Lorenzo Lucca dall’Udinese, Sam Beukema dal Bologna per 31 milioni, Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci dall’Empoli per 9 milioni e Noa Lang dal PSV. Il mercato in entrata non è finito qui ma un calciatore non indosserà la maglia azzurra.

L’affare saltato

Per Aurelio De Laurentiis si è trattata di una vera e propria doccia gelida. Il patron degli azzurri era infatti convinto di avere in pugno il calciatore che, invece, ha scelto di indossare i colori dell’Inter. Uno smacco al presidente del Napoli che dunque si è visto sfuggire un top player.

Questa vicenda risale al lontano 2016, quasi un decennio fa. Secondo quanto riportato da onefootball.com infatti, nel corso di quel mercato estivo, il Napoli offrì ben 24 milioni per acquistare dalla Lazio Candreva. Alla fine il giocatore andò all’Inter ma disse nelle conferenze successive che non dipese da lui il mancato approdo nel capoluogo campano.