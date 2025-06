Ma quale Al Nassr: Spalletti riparte da un progetto di alto livello | È già tutto organizzato

L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha già diverse richieste per ripartire subito da una panchina.

Il cammino di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana è stato un’altalena di speranze e cocenti delusioni, culminato con un inatteso esonero. Ingaggiato con l’entusiasmo della vittoria dello Scudetto con il Napoli, Spalletti aveva il compito di rilanciare gli Azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022.

L’inizio della sua gestione ha visto alcuni buoni risultati, con l’Italia che ha cercato di proporre un calcio più offensivo e riconoscibile. Tuttavia, non sono mancati i segnali preoccupanti. Un punto basso è stato il cammino agli Europei del 2024, dove l’Italia è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera con un netto 2-0.

La svolta decisiva, che ha portato all’esonero, è arrivata con la pesante batosta subita in Norvegia, una sconfitta per 3-0 che ha messo seriamente a rischio la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Nonostante la successiva vittoria per 2-0 contro la Moldavia nell’ultima partita sotto la sua guida, la prestazione non ha convinto e la Federcalcio ha optato per il cambio in panchina. L’esonero di Spalletti ha segnato la fine di un’esperienza che, tra alti e bassi, non è riuscita a riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale.

Il palmarès di Spalletti

Spalletti vanta una carriera da allenatore ricca di successi, sia in Italia che all’estero. Il suo palmarès include, tra i trofei più prestigiosi, uno Scudetto vinto con il Napoli nella stagione 2022-2023, riportando il titolo a Napoli dopo oltre 30 anni. In Italia ha conquistato anche due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana alla guida della Roma.

All’estero, ha avuto un’esperienza molto fruttuosa con lo Zenit San Pietroburgo, dove ha vinto due Campionati russi, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia. Spesso ha plasmato una squadra vincente e spettacolare, come al Napoli e alla Roma, imponendosi come uno degli allenatori più apprezzati.

Il futuro dell’ex CT

Dopo l’esonero dalla panchina della Nazionale, Luciano Spalletti è stato subito al centro di importanti voci di mercato, in particolare dall’Arabia Saudita. Nello specifico, l’Al-Nassr, club dove milita Cristiano Ronaldo e che vedrà partire Stefano Pioli per la Fiorentina, avrebbe formulato un’offerta economicamente molto vantaggiosa.

È probabile che Spalletti opti per un anno sabbatico, un periodo di riposo e riflessione, come già aveva manifestato in passato. Il suo obiettivo sarebbe quello di ripartire nella prossima stagione da una panchina importante in Europa. Non a caso, il suo nome era già stato accostato alla Juventus prima che la società bianconera decidesse di proseguire con Igor Tudor.