Ma quale accordo: scontro totale tra Verstappen e la Mercedes | Parole grosse con Toto Wolff

Nessun accordo, anzi, è scontro totale tra Max Verstappen e la Mercedes. Sono anche volate parole grosse con Toto Wolff.

Max Verstappen non troppo tempo fa era praticamente sempre più vicino al passaggio clamoroso in Mercedes ma adesso le cose potrebbero essersi complicate visto il rapporto tutt’altro che idilliaco con Toto Wolff. Le trattative tra il pilota e la Mercede erano e sono concrete e in fase avanzata, bisognerà capire se si sbloccheranno.

Alcuni membri del board stesso attualmente esitano perché credono che la vettura che ci sarà nel 2026 sarà comunque vincente a prescindere dal pilota e dunque in questo caso Max Verstappen. Già nel 2014 Toto Wolff aveva provato a portare Verstappen all’Academy Mercedes, quando l’olandese militava tra le file della F3.

Ma la Red Bull la sputò, aggiudicandosi il pilota e garantendogli un sedile in Toro Rosso per il 2015. Da quel momento il decollo della sua carriera. Dalla prima vittoria in Formula 1 nel 2016 al debutto, passando ai quattro titoli mondiali conquistati. Verstappen è diventato l’uomo simbolo della scuderia austriaca.

Ora però, la prospettiva di una nuova sfida affascina e non poco l’olandese. L’approdo nel suo storico rivale, la Mercedes, lo intriga. Il 2026, con il cambio regolamentare, potrebbe quindi essere una giusta occasione per completare il passaggio di Verstappen. Bisognerà attendere per capire come si evolverà la situazione.

Una rivoluzione

Se l’affare si dovesse concretizzare, a far spazio a Verstappen sarà George Russel, che attualmente tratta un rinnovo da circa 35 milioni con la Mercedes. Nonostante la fiducia ribadita più volte dal team nei confronti del pilota inglese, l’occasione di ingaggiare Max Verstappen potrebbe esser fin troppo ghiotta.

A quel punto Russel sarebbe un pezzo pregiato sul mercato. In pole per lui ci sarebbero proprio la Red Bull che dovrebbe sostituire Verstappen e l’Aston Martin secondo quanto. Dunque si stravolgerebbe l’intero mondo della Formula 1 con passaggi inaspettati. C’è un grosso ma che però è emerso nelle ultime ore.

Dichiarazioni forti

Tra Verstappen e Wolff non tirerebbe un’aria serenissima. I due sarebbe colleghi in caso di passaggio dell’olandese alla Mercedes, ma le ultime dichiarazioni di Wolff, probabilmente, hanno fatto storcere il naso al pilota della Red Bull che quindi potrebbe ripensarci. Da capire quale sarà la sua risposta.

Secondo quanto riportato da GP Blog, Wolff ha difeso l’operato di Sulayem e ha sostenuto la posizione dell’attuale presidente della FIA sugli insulti dicendo: “Governare con il pugno di ferro può avere vantaggi”. Parole queste che potrebbero non essere gradite da Verstappen che invece ha avuto spesso dissapori con Sulayem.