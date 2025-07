Ma perché sei ancora in squadra? Fai le valigie subito | Conte lo ha bocciato: viste e firma con la nuova squadra

Antonio Conte ha bocciato il giocatore che non farà più parte della rosa del Napoli. Non rientra nel progetto del tecnico pugliese.

Il Napoli di Antonio Conte sta prendendo sempre più forma in vista dell’annata 2025/2026. L’ambizione e l’obiettivo principale per la prossima stagione, sarà sicuramente la riconferma dopo aver ottenuto il quarto scudetto della propria storia. E non a caso, in chiave calciomercato, si sta lavorando su più fronti.

A essere più attivi al momento, in attesa di rivedere la squadra in campo, sono il patron Aurelio De Laurentiis, il tecnico Antonio Conte e il direttore sportivo che lo scorso anno ha costruito la macchina perfetta, Giovanni Manna. Tutti e tre stanno collaborando per cercare di mettere in piedi una squadra competitiva in grado di aprire un ciclo.

E la prima pietra, per il prossimo anno, è stata già piazzata. Sopra troviamo inciso il nome di Kevin De Bruyne. Il belga, terminata l’esperienza con il Manchester City, con cui è riuscito a salire sul tetto d’Europa e del mondo, da free agent ha deciso di sbarcare nel capoluogo campano.

Grazie alla sua leadership e assieme al talento di McTominay, potrà gestire il centrocampo azzurro. Ma non è finita qui. Manna sta infatti per chiudere un altro colpo direttamente dall’Olanda. Si tratta di Noa Lang. Per il calciatore si attende oramai la fumata bianca, ed è questione di ore perché è tutto definito.

Un mercato rovente

Ma il mercato in entrata è tutt’altro che terminato. C’è un altro grande colpo in canna che Manna vorrebbe portare a Napoli. Si tratta di Darwin Nunez del Liverpool. L’attaccante uruguaiano sarebbe il vice di Big Rom Romelu Lukaku. Al momento i Reds sembrano resistere ma vedremo se cederanno nel corso dell’estate. I primi 55 milioni offerti da ADL sono stati rifiutati.

Contemporaneamente la dirigenza napoletana sta anche studiando il colpo Lucca direttamente dall’Udinese. Ma non si può parlare solamente del mercato in entrata, perché anche in uscita il Napoli si vuole attivare. Osimhen ha le valigie pronte e sullo sfondo ci sono Galatasaray e Juventus. Ma il nigeriano non è l’unico attaccante fuori dal progetto.

Partenza vicina

Oltre al bomber nigeriano protagonista nella conquista del terzo scudetto con Spalletti nel 2022/2023, c’è un altro attaccante pronto a fare i bagagli e a salutare il capoluogo campano. Si tratta di Cyril Ngonge. Il giocatore ex Verona non ha convinto Conte che dunque lo lascerebbe partire senza alcun tipo di problema.

E direttamente dal Belgio arrivano le prime voci. Ngonge, infatti, piace in patria. In particolare sulle sue tracce ci sarebbe il Club Brugge. A confermarlo, attraverso un tweet pubblicato su X, è stato Sacha Tavolieri, giornalista belga. Tavolieri ha confermato che Ngonge è un’idea concreta per il Brugge. Vedremo come si evolverà la trattativa.