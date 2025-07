L’ultima verità sulla morte di Diogo Jota: è tutta colpa di un avversario | La prova che inchioda il calciatore

Arrivano delle novità in merito alla morte del giocatore portoghese a seguito di un incidente d’auto risultato fatale.

Il 3 luglio scorso il mondo del calcio è stato scosso dalla morte tragica e improvvisa di Diogo Jota. Il calciatore del Liverpool è deceduto a seguito di un incidente d’auto costato la vita anche al fratello. Una tragedia immane se si pensa anche al fatto che il calciatore, qualche giorno prima, si era appena sposato.

Insieme al fratello André Silva, Diogo Jota, aveva noleggiato una Lamborghini per raggiungere Santander. Ma quel viaggio si è trasformato in una vera e propria corsa senza ritorno. L’auto è infatti uscita di strada sulla A-52 e ha preso fuoco a seguito dello scoppio di uno pneumatico. L’impatto è risultato fatale.

L’esplosione non ha lasciato scampo ai due fratelli. Ma un dettaglio emerso dalle indagini, fa pensare che l’incidente possa non essere stato semplicemente un caso. A essere sotto accusa infatti, non è soltanto la velocità. O almeno non è l’unico elemento preso in considerazione durante la fase investigativa.

La Lamborghini viaggiava infatti su un tratto stradale noto per la pessima manutenzione, con asfalto irregolare già teatro di altri incidenti costati caro. Appena dieci giorni prima ad esempio, una donna era rimasta ferita a seguito di un incidente in quel preciso tratto di autostrada.

Una prova essenziale

Diogo Jota e il fratello si sarebbero dovuti imbarcare su un traghetto diretto in Inghilterra, evitando dunque l’aereo. La Lamborghini Huracan sulla quale viaggiavano però, è risultata fatale. Il mezzo infatti avrebbe perso aderenza dall’asfalto a seguito dello scoppio di uno pneumatico che ha fatto uscire il mezzo fuori strada.

La Guardia Civil sta ovviamente indagando su quanto accaduto e sulla dinamica dell’incidente mortale. E ora gli inquirenti stanno vagliando una prova ritenuta decisiva. Si tratterebbe di un dispositivo elettronico trovato tra i resti dell’auto. Potrebbe essere la chiave di tutto. Ma perché Diogo Jota stava viaggiando in auto piuttosto che in aereo?

L’accaduto

Diogo Jota avrebbe potuto evitare questo viaggio in auto se solo non fosse avvenuto un evento in particolare. Nello specifico un infortunio rimediato a ottobre 2024 durante una gara giocata contro il Chelsea. In quel caso il giocatore infatti fu costretto a lasciare il campo anticipatamente.

Jota subì un duro colpo a seguito di uno scontro con Adarabioyo. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram capitanesdelfutbol8, questa botta rimediata gli causò un collasso polmonare che lo ha tormentato per mesi. Il giocatore ha infatti deciso di operarsi solo al termine della stagione e per questo motivo era fortemente sconsigliato l’utilizzo di aerei. Da qui il viaggio in macchina poi risultato fatale.