Lui deve giocare sempre: scandalo raccomandazione in Serie A | Allenatore obbligato a schierarlo

Le raccomandazioni non mancano mai e nemmeno in Serie A. Un allenatore è obbligato a schierare sempre un calciatore.

Anche in Serie A si può sentire una parola che genera sempre molto scalpore. Si tratta del termine: raccomandazione. E in massima serie sta scoppiando un caso che dunque va ben oltre il rettangolo di gioco. Un giocatore dovrà essere schierato a ogni partita, dunque l’allenatore sarà obbligato a mandarlo in campo.

Il tecnico della squadra in questione ha ricevuto dei veri e propri ordini da parte della propria dirigenza. Quel nome in particolare deve comparire sempre nell’undici di partenza. Non ci sono discussioni da fare, non ci sono nemmeno alternative. E dunque ci si chiede il perché di questo scandalo.

Ovviamente, appresa la notizia che sta generando un vero e proprio polverone in tutta la Serie A, lo spogliatoio della squadra in questione è di certo teso. L’aria sarà tutt’altro che serena e leggera da respirare. Potrebbero non mancare le proteste degli altri professionisti presenti all’interno della società.

Bisognerà vedere anche e soprattutto se le sue prestazioni in campo andranno a giustificare tutta questa fiducia ricevuta. E questo sarà certamente motivo di discussione nel corso della prossima attesissima annata di Serie A. Bisognerà attendere il fischio d’inizio della stagione per capire come si evolverà la questione.

Un caso mediatico

I senatori all’interno dello spogliatoio potrebbero storcere il naso e bisognerà capire come, il tecnico, riuscirà a placare gli animi nonostante i chiari ordini ricevuti dall’alto. Una situazione quasi paradossale perché limpida, chiara, e resa nota a tutti gli appassionati di questo sport e della massima serie.

Sarà da comprendere anche la posizione dei tifosi. Nel caso in cui il giocatore, arrivato nel corso di questa estate, non dovesse rispettare le altissime aspettative, come reagiranno i supporters. Potrebbero inferocirsi nel caso in cui questa costante presenza in campo non dovesse rispettare gli standard.

La situazione

La società coinvolta in questa questione è il Lecce. La formazione pugliese infatti, la scorsa settimana, si è aggiudicata le prestazioni sportive di un giovane talento, futuro del calcio italiano. Stiamo parlando di Francesco Camarda. Il classe 2008 è sbarcato in Salento pronto a vestire la maglia giallorossa.

L’operazione si è conclusa con la formula del prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 3 milioni di euro a favore del club salentino e una clausola di controriscatto a 4 milioni per permettere al Milan di mantenere il controllo sull’attaccante. Ma c’è di più. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha inserito nell’accordo due bonus per valorizzare il giovane. Il Lecce guadagnerà 75mila euro per ogni presenza in A e 100 mila per ogni gol segnato. Dunque schierarlo converrà e come al Lecce.