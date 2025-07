Lucca in, Simeone out: Manna lo ha già ceduto | Lotterà per l’Europa

Lorenzo Lucca è oramai parte del progetto Napoli. Chi invece saluta la Campania è Simeone: lotterà comunque per l’Europa.

L’estate di calciomercato 2025 del Napoli è tra le più movimentate e produttive degli ultimissimi anni. De Laurentiis è deciso a costruire una squadra ultra competitiva sia per la Serie A, appena vinta per la quarta volta nella storia del club, sia per l’Europa. Questo perché gli azzurri il prossimo anno giocheranno in Champions League.

E il club ha già provveduto ad attivarsi. Il direttore sportivo Manna è impegnato tanto in entrata quanto in uscita. A salutare i partenopei ad esempio, sono stati Natan, riscattato dal Betis, poi Gaetano e Caprile. Il ds ha voluto dunque iniziare a mettere da parte un gruzzoletto per gli acquisti che non sono mancati.

Il più clamoroso resta ovviamente Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Manchester City. Per lui un biennale da 20-25 milioni di euro. Il suo arrivo ha avuto certamente un forte impatto tanto nello spogliatoio quanto tra i tifosi e il club, per vedere vicino al belga un ex compagno, potrebbe pensare di acquistare Grealish.

Allo stesso tempo sempre guardando a Manchester, sponda United, ingolosisce l’idea Garnacho, anche se la trattativa è complicata visti i costi e la concorrenza. Ma altri nuovi arrivi non sono mancati: Manna non sa stare con le mani in mano e vuole consegnare una squadra perfetta a mister Antonio Conte.

Il mercato vivo

In Campania è arrivato ad esempio Marianucci dall’Empoli (9 milioni di euro), difensore di prospettiva. Allo stesso tempo anche Noa Lang dal PSV, per fare profondità al reparto offensivo. Si monitora da vicino anche il calciatore del Bologna Beukema, che da tempo è nel taccuino del ds azzurro.

Ci vorrebbero all’incirca 31 milioni di euro. E proprio nelle ultime ore, il Napoli, è riuscito a convincere l’attuale attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana Lorenzo Lucca. L’ex Palermo approderà presto nel capoluogo campano per affiancare Lukaku. Chi invece è pronto a dire addio, oltre a Osimhen, è Giovanni Simeone.

L’argentino in partenza

L’attaccante argentino classe ’95, con l’arrivo di Lucca, perderebbe di sicuro posizioni all’interno delle gerarchie del Napoli e di Antonio Conte che, anche lo scorso anno, gli ha concesso perlopiù spezzoni di gare. Nel 2024/2025 tra Serie A e Coppa Italia ha racimolato 33 presenze, che sembrano molte se non si guardano i minuti però.

571 minuti per essere precisi e una sola apparizione nell’undici iniziale in massima serie. Troppo poco per il giocatore che dunque potrebbe salutare i partenopei quest’estate stessa. Sulle sue tracce ci sarebbe una squadra ambiziosa che, il prossimo anno, vuole puntare all’Europa. Il Torino. Vedremo come si svilupperà la vicenda.