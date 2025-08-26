LOOKMAN ALLA ROMA: colpo col botto degli ultimi giorni | Scambio folle con l’Atalanta
L’attaccante dell’Atalanta è in uscita dopo una lunga estate nella quale è stato protagonista di diversi atteggiamenti particolari.
Ademola Lookman resta al centro delle cronache di mercato dopo la mancata cessione all’Inter. L’attaccante nigeriano, grande protagonista della scorsa stagione con l’Atalanta, aveva espresso con decisione la volontà di trasferirsi in nerazzurro, ma la trattativa non è mai decollata davvero. La dirigenza bergamasca ha respinto due offerte ufficiali da parte del club milanese e, dopo il mancato rilancio, l’operazione si è definitivamente arenata.
La delusione del giocatore è stata evidente. Lookman ha scelto di non allenarsi per diversi giorni, rientrando a Zingonia soltanto dopo la consapevolezza che il trasferimento non si sarebbe concretizzato. Un atteggiamento che non è passato inosservato né alla società né ai tifosi, e che ha inevitabilmente complicato il rapporto tra il nigeriano e l’ambiente atalantino.
Le conseguenze non si sono fatte attendere: Lookman non è stato convocato per la prima partita di campionato contro il Pisa. Una scelta che riflette la situazione di incertezza attorno alla sua posizione, mentre la dirigenza valuta il da farsi nelle prossime settimane.
Il futuro resta un punto interrogativo. L’Atalanta non intende svendere uno dei suoi giocatori più preziosi, ma allo stesso tempo non può ignorare il malessere dell’attaccante. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per capire se ci sarà una ricomposizione con il club o se emergeranno nuove piste in grado di riaccendere il mercato.
Lookman ai margini e l’ipotesi Roma
Ademola Lookman vive un momento delicato all’Atalanta: l’attaccante nigeriano, fuori rosa dopo le tensioni estive, resta un giocatore molto stimato da Gian Piero Gasperini, che ne apprezza qualità e incisività. Tuttavia, la rottura con l’ambiente appare complessa da sanare, e questo ha aperto scenari di mercato inattesi. Tra questi spunta la Roma, a caccia di rinforzi offensivi che possano alzare il livello della rosa a disposizione di De Rossi.
Il club giallorosso, secondo alcune indiscrezioni, starebbe valutando la possibilità di proporre uno scambio che coinvolgerebbe Matías Soulé. Un’operazione affascinante, ma tutt’altro che semplice, sia per l’alto valore di mercato del talento argentino sia per i diversi equilibri economici da rispettare.
Le condizioni di un affare complicato
Per rendere l’affare più realistico, la Roma dovrebbe con tutta probabilità aggiungere una contropartita economica all’eventuale scambio. L’Atalanta, infatti, non ha intenzione di privarsi di Lookman senza garanzie adeguate, soprattutto considerando quanto il giocatore abbia inciso nelle ultime stagioni.
Resta dunque un’ipotesi complicata, ma non impossibile. Molto dipenderà dalla volontà delle parti e dalla possibilità di costruire un’operazione che accontenti sia Bergamo che Trigoria. Di certo, l’idea accende la fantasia dei tifosi, che sognano un colpo di mercato in grado di cambiare il volto della squadra.