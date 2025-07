L’offerta è convincente, accettiamo: la Juve cede Miretti | Il Napoli resta a mani vuote

La Juventus ha deciso di cedere Miretti: l’offerta convincente ha anche battuto la concorrenza spietata del Napoli.

L’offerta ha spiazzato la dirigenza bianconera. Una proposta considerata congrua, se non addirittura superiore alle aspettative iniziali del club. Dopo giorni di riflessione, la Juventus ha deciso di accettare. Fabio Miretti è ormai prossimo a lasciare Torino.

Il giovane centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio bianconero, ha collezionato presenze in Serie A e in Europa. E’ apprezzato soprattutto per la sua visione di gioco, per l’equilibrio tattico e la personalità. Miretti era considerato una pedina strategica per il futuro. Ma il mercato in uscita ha ingolosito la Vecchia Signora. E la Juve ha scelto di monetizzare.

Il Napoli, da tempo interessato al giocatore, aveva fatto più di un sondaggio con l’entourage. Aurelio De Laurentiis lo vedeva come un rinforzo ideale per il centrocampo partenopeo, specie dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne. Tuttavia, l’offerta economica non è mai riuscita a competere davvero con le altre pretendenti.

Anche altri club italiani si erano mossi, ma sempre con proposte considerate troppo basse. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto l’ambizione di misurarsi in un contesto più competitivo. La Juventus ha preferito non ostacolare la sua crescita. Dunque ha deciso per la cessione.

La scelta del club

Il dispiacere tra i tifosi juventini è tangibile, soprattutto tra quelli che credevano in un centrocampo costruito attorno ai giovani. Miretti ha da sempre lasciato un buon ricordo. Tuttavia, il club sembra orientato a reinvestire parte della cifra per rinforzare altri reparti. Una scelta tecnica, ma anche economica.

Miretti non si è ancora pronunciato ma l’ambiente vicino al giocatore parla di grande entusiasmo. L’opportunità di misurarsi con un nuovo campionato e un nuovo stile di calcio rappresenta una sfida stimolante. La sensazione è che la decisione fosse già maturata da tempo. Ora si attende solo l’annuncio.

La nuova possibile destinazione

Secondo le prime voci, la destinazione sarà la Premier League, con un club pronto a puntare forte su di lui. Non è ancora stato svelato il nome della squadra, ma si parla di un progetto ambizioso e di un contratto pluriennale. Miretti, attratto dal campionato inglese, sarebbe pronto al salto.

Il trasferimento potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo le consuete visite mediche e la firma. In Premier, il giovane italiano avrà eventualmente l’occasione di misurarsi con un calcio molto diverso e di crescere ulteriormente. Una nuova avventura sta per cominciare.