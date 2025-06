Lo stanno sfruttando in tutti i modi: De Bruyne ai ferri corti con i napoletani | Ecco cos’è successo

Kevin De Bruyne è stato il grande colpo del Napoli che ha infiammato il calciomercato, ancora nelle battute iniziali.

Kevin De Bruyne si è presentato ufficialmente ai tifosi del Napoli con un’intervista esclusiva rilasciata al canale YouTube del club. Il fuoriclasse belga ha raccontato le emozioni del suo primo giorno in azzurro, lasciandosi travolgere dall’entusiasmo dell’ambiente: «È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone. È qualcosa di cui mi avevano già parlato e sono entusiasta». Il suo arrivo ha acceso l’entusiasmo di una piazza che sogna in grande.

Oltre al talento, De Bruyne porta a Napoli un bagaglio di esperienza internazionale che sarà prezioso per lo spogliatoio. «La gente mi ammira per quello che ho fatto, ma sono qui per cercare di giocare al miglior livello possibile. Se i miei compagni avranno delle domande o avranno bisogno di me, cercherò di aiutarli in base al mio modo di vedere il calcio», ha spiegato. Un leader tecnico e umano, pronto a mettersi al servizio del gruppo.

Parlando degli obiettivi personali e di squadra, l’ex Manchester City è stato chiaro: vuole continuare a vincere. «Con il passare degli anni, ripensi ai trofei che hai conquistato. Indipendentemente da quello che accadrà in futuro, devo continuare a offrire le migliori prestazioni possibili», ha detto con convinzione.

Il suo approdo a Napoli rappresenta una nuova sfida in una carriera già ricca di successi, ma De Bruyne non vuole fermarsi: «Ora non vedo l’ora di vivere questa nuova esperienza e spero di poter aggiungere qualche trofeo alla mia carriera. Forza Napoli!».

Entusiasmo alle stelle

È ufficialmente scoppiata la De Bruyne mania tra i tifosi del Napoli. L’arrivo del fuoriclasse belga dal Manchester City ha acceso l’entusiasmo di una piazza già galvanizzata dal quarto Scudetto conquistato e dalla permanenza di Antonio Conte sulla panchina. L’ex pupillo di Guardiola ha firmato il contratto con gli azzurri e inizierà la sua nuova avventura a partire dal ritiro estivo, dove sarà a disposizione di Conte per preparare al meglio la prossima stagione. La città è in fermento, i tifosi non vedono l’ora di ammirare il suo talento dal vivo.

Nel frattempo, l’entusiasmo si riflette anche nelle curiosità del quotidiano. A Sorrento, la celebre gelateria Primavera ha voluto celebrare il nuovo idolo partenopeo con un gusto speciale: “Kevin De Brownie”. Un gioco di parole che fonde il nome del calciatore con la dolcezza del dessert. Il gelato è composto da una base di brownie al cioccolato e biscotti Lotus, omaggio al Belgio e alle origini del nuovo acquisto.

In attesa del debutto

Il video del nuovo gusto ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando commenti entusiasti e ironici da parte dei tifosi. Un piccolo omaggio che testimonia quanto De Bruyne sia già entrato nel cuore del popolo napoletano, ancor prima di toccare il pallone.

Le prime apparizioni ufficiali di De Bruyne con la maglia del Napoli sono previste durante i ritiri estivi: prima a Dimaro, dal 17 al 27 luglio, poi a Castel di Sangro, dal 30 luglio al 14 agosto. L’attesa è già febbrile.