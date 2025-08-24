“Lo ha preso per i capelli”: PANDEMONIO A MILANELLO | Ibrahimovic va fuori di testa
Dichiarazioni forti e totale caos a Milanello dove la situazione è diventata ingestibile. Ibrahimovic ha sbottato.
Il clima acceso di Milanello continua a far discutere, ma l’attenzione si è spostata soprattutto su Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese, rientrato infatti, si sarebbe reso protagonista di un episodio al limite. Un acceso diverbio, la tensione palpabile e poi la reazione dell’ex calciatore tra le altre squadre della Juventus.
In conferenza stampa è stato ricordato come un giocatore del Milan abbia addirittura afferrato per i capelli il giocatore. Un gesto che ha fatto scalpore. Nonostante ciò, non sarebbero arrivate sanzioni dirette nei confronti del fuoriclasse ex rossonero, alimentando di fatto la polemica.
Le dichiarazioni successive hanno sottolineato l’ingiustizia percepita da chi ha invece ricevuto una squalifica pesante. Da un lato, infatti, si parla di due giornate di stop per motivi disciplinari; dall’altro, un episodio fisico come quello attribuito a Ibrahimovic sembra essere stato ignorato dagli organi competenti.
Ibrahimovic, secondo quanto emerso, avrebbe avuto anche un confronto duro nello spogliatoio con un ex compagno di squadra. Lo scontro verbale, nato da una serie di provocazioni, avrebbe ulteriormente infiammato l’ambiente.
Il caos
Il nome di Ibrahimovic resta dunque al centro delle cronache per il suo ruolo di protagonista in questa vicenda. Una reazione del tutto inaspettata e giudicata dai più come fuori luogo vista la violenza del gesto. Bisognerà capire se ci saranno ripercussioni nei confronti dello svedese.
La eco delle polemiche continua a non spegnersi e probabilmente se ne parlerà ancora. Soprattutto perché coinvolge un campione abituato a stare sotto i riflettori come Ibrahimovic.
Le dichiarazioni
“Ho preso una giornata di squalifica per aver avuto un comportamento violento nei confronti di un giocatore. Non mi sembra che il mio sia stato un comportamento violento, ho semplicemente detto al giocatore (Saelemaekers, ndr) di avere maggiore rispetto. Invece a trenta metri c’è stato un altro calciatore del Milan (Ibrahimovic, ndr) che ha preso per i capelli un nostro giocatore (Leiva, ndr). Mi sembra che questo sia un atteggiamento violento, non il mio. Ma lì non è stato preso alcun provvedimento, non capisco perché”. Queste le parole rilasciate da Sarri in una conferenza stampa del 2021 a seguito di una sfida tra Lazio e Milan accesissima e riportate da Eurosport.
“Ho letto che sono stato squalificato per espressioni blasfeme. Non è vero. Nel sottopassaggio ho solo detto l’arbitro ‘hai lasciato che un ragazzino mi prendesse per il culo (testuale, ndr) per un quarto d’ora senza che né tu né il quarto uomo faceste niente. E poi che fai? Cacci me’. Non ho usato alcuna espressione blasfema e ci sono almeno tre persone che possono testimoniarlo. Ho già dato mandato ai miei avvocati di verificare se ci siano le possibilità di adire le vie legali ordinarie per ristabilire la verità”.