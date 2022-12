LIVE – Napoli-Villarreal: Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta il Villareal nella terza amichevole di dicembre, segui il live; formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Terza amichevole invernale per il Napoli, che dopo aver sfidato (e battuto) per 3-2 l’Antalyaspor e 3-1 il Crystal Palace si appresta ad affrontare il Villarreal.

Dopo i due test disputati durante il ritiro in Turchia, gli azzurri hanno fatto rientro a Castel Volturno per prepararsi alla partita contro la squadra spagnola dei due grandi ex Raul Albiol e Pepe Reina.

Per il Napoli, dopo il match col Villarreal, la lunga sosta per i Mondiali prevederà una quarta amichevole mercoledì 21 dicembre al ‘Maradona’ col Lille.

NAPOLI-VILLAREAL POLITANO OUT

Brutte notizie per Luciano Spalletti che questa sera al Maradona contro il Villarreal non potrà contare su Matteo Politano: come informato dal club, l’esterno azzurro non prenderà parte alla gara di stasera per un affaticamento muscolare. Assente come lui anche Amir Rrahmani, ancora ai margini: questa mattina per il kosovaro lavoro personalizzato in campo. Out anche Sirigu. Cinque i Primavera aggregati alla prima squadra.

ORARIO NAPOLI-VILLARREAL