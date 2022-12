LIVE – Napoli-Villarreal 1-1. Che sassata di Osimhen: risponde subito a Capoue

Il Napoli affronta il Villareal nella terza amichevole di dicembre, segui il live; formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

13′: IMMEDIATO PAREGGIO DEL NAPOLI. Osimhen viene lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area e scaglia una sassata che termina sotto la traversa. Immediato 1-1.

12′: VANTAGGIO VILLAREAL. Il Sottomarino Giallo sblocca il punteggio al 12′. Progressione di Mojica che mette al centro, Yeremy fa velo e Capoue sigla con un tiro preciso di sinistro.

10′: Punizione dal limite di Mojica: la palla sbatte sulla barriera.

4′: Osimhen viene lanciato in profondità: Reina esce e blocca la sfera.

1′: OCCASIONE NAPOLI. Napoli subito in palla. Lancio per Osimhen che viene ostruito da Torres, la palla diventa invitante per Raspadori che calcia a lato. Subito impatto forte per i partenopei

Emozionante minuto di raccoglimento per Sinisa Mihajlovic. Al termine di sessanta secondi di cordoglio, tutto lo stadio applaude il compianto allenatore serbo.

PRE-PARTITA

Tanti applausi per l’ingresso in campo del Napoli. Grande incitamento per tutti i calciatori azzurri. Nel Villareal i più omaggiati sono gli ex Reina ed Albiol che hanno ricevuto il saluto di tutto il pubblico, soprattutto sotto la Curva A, lì dove si allenano gli spagnoli. A fine riscaldamento Reina ed Albiol si indirizzano in Curva B e ricevono un omaggio dagli ultras azzurri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le formazioni ufficiali dei due allenatori Luciano Spalletti e Quique Setien. Titolari Kvaratskhelia e Raspadori così come Elmas. Nel Sottomarino Giallo in campo i due ex Reina ed Albiol.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

VILLARREAL: Reina, Kiko, Albiol, Pau Torres, Capoue, Mojica, Jackson, Alex, Morlanes, Yeremy Pino, Collado. All. Setien

IL RESOCONTO DELLE AMICHEVOLI

Terza amichevole invernale per il Napoli, che dopo aver sfidato (e battuto) per 3-2 l’Antalyaspor e 3-1 il Crystal Palace si appresta ad affrontare il Villarreal.

Dopo i due test disputati durante il ritiro in Turchia, gli azzurri hanno fatto rientro a Castel Volturno per prepararsi alla partita contro la squadra spagnola dei due grandi ex Raul Albiol e Pepe Reina.

Per il Napoli, dopo il match col Villarreal, la lunga sosta per i Mondiali prevederà una quarta amichevole mercoledì 21 dicembre al ‘Maradona’ col Lille.

NAPOLI-VILLAREAL POLITANO OUT

Brutte notizie per Luciano Spalletti che questa sera al Maradona contro il Villarreal non potrà contare su Matteo Politano: come informato dal club, l’esterno azzurro non prenderà parte alla gara di stasera per un affaticamento muscolare. Assente come lui anche Amir Rrahmani, ancora ai margini: questa mattina per il kosovaro lavoro personalizzato in campo. Out anche Sirigu. Cinque i Primavera aggregati alla prima squadra.

ORARIO NAPOLI-VILLARREAL