LIVE-Napoli-Udinese: Formazioni ufficiali gioca Elmas

Il Napoli continua a volare e prima della pausa per i Mondiali, nella quindicesima giornata, affronta l’Udinese. I friulani, tra le sorprese assolute di questo avvio di campionato, sono reduci dal pari di La Spezia e proveranno a fermare la marcia ad oggi inarrestabile della squadra di Spalletti. Napoli che martedì ha battuto 2-0 l’Empoli, aumentando il divario in classifica con le proprie inseguitrici. Momento non felicissimo invece per l’Udinese, che non vince una gara dal 3 ottobre ed ha collezionato 5 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 6 giornate.

Dove vedere Napoli-Udinese in tv

La partita tra Napoli e Udinese, valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 12 novembre alle 15.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

NAPOLI-UDINESE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa; Zielinski, Lozano, Elmas; Osimhen. All.: Spalletti.

Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu, All.: Sottil.

LIVE NAPOLI-UDINESE

Primo tempo