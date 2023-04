LIVE Napoli-Milan: Probabili formazioni e diretta streaming

Live Napoli-Milan, tutto sulla sfida del Maradona tra Spalletti e Pioli: formazioni e diretta streaming del big match.

LIVE Napoli-Milan. Incontro di alta tensione in vista tra Napoli e Milan, che si affronteranno in una serie di sfide tanto attese quanto impegnative. Il calendario prevede un mese di aprile denso di appuntamenti tra le due squadre, che si troveranno ad incrociarsi sia in campionato che nella Champions League.

Il Napoli, che al momento guida la Serie A e si avvicina sempre più alla conquista del terzo Scudetto, dovrà vedersela con un Milan chiamato a invertire la rotta negativa degli ultimi tempi e a guadagnarsi un posto nella prossima edizione della Champions.

Dopo il campionato, saranno in programma gli attesi quarti di finale della Coppa dalle grandi orecchie: il 12 aprile il Milan ospiterà il Napoli a San Siro, mentre l’andata e ritorno sono previsti rispettivamente il 18 aprile al ‘Maradona’.

Per entrambe le squadre, sarà vietato sbagliare.

Nel primo incontro stagionale di Serie A, disputato lo scorso 18 settembre, il Napoli si impose sul campo del Milan con un risultato di 1-2, grazie ai goal di Politano su rigore, Giroud e del ‘Cholito’ Simeone.

In vista dell’incontro, l’allenatore del Napoli Spalletti sostituirà l’infortunato Osimhen con il Cholito Simeone e si troverà a scegliere tra Politano e Lozano per il ruolo di ala destra. In difesa, Mario Rui si occuperà del lato sinistro a causa dell’indisponibilità di Olivera, mentre Pioli schiererà un modulo 4-3-3 con Brahim Diaz in attacco e Krunic come mezzala. Calabria giocherà come terzino destro e Kjaer accanto a Tomori.

NAPOLI-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Milan sarà visibile in streaming collegandosi al sito di DAZN mediante PC o notebook e cliccando sulla finestra della partita, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Napoli-Milan saranno Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.