LIVE Inter-Napoli 0-0. Darmian e Lukaku spaventano gli azzurri

Inter-Napoli è il big match della sedicesima giornata. La capolista in campo allo stadio “Giuseppe Meazza” per continuare a correre

45′: FINE PRIMO TEMPO. Inter-Napoli 0-0

44′: Battibecco tra Acerbi ed Osimhen. Sozza evita ogni scaramuccia.

44′: OCCASIONE NAPOLI. Primo giro palla pericoloso del Napoli al limite dell’area. Di Lorenzo pesca Anguissa che va in scivolata. Palla a lato.

41′: SUPER MERET MA E’ FUORIGIOCO. Il portiere friulano dice di no a Dimarco ma l’arbitro ferma tutto per off-side.

40′: LUKAKU VICINO AL GOAL. Calhanoglu intercetta il passaggio di Lobotka verso Anguissa, Lukaku va verso la porta e calcia di poco oltre la traversa.

38′: Anguissa sbaglia un passaggio centrale, l’Inter recupera palla e conquista il suo primo corner, su deviazione di Rrahmani.

35′: Partita maschia a centrocampo. Tanti duelli tra le due compagini.

32′: Kvaratskhelia subisce un nuovo contatto falloso e per la terza volta Sozza non fischia. Tanti contatti non fischiati dal direttore di gara di Seregno, come prevede la nuova linea indetta da Gianluca Rocchi.

30′: ZIELINSKI LISCIA LA PALLA. Servito da Olivera, dopo un’azione di Anguissa, il polacco apre la piattone ma non colpisce per bene la palla.

28′: Terzo corner per il Napoli. Non succede nulla.

27′: AMMONITO DZEKO. Cartellino giallo al bosniaco per fallo su Rrahmani.

26′: DARMIAN SI DIVORA IL VANTAGGIO. Azione rapida dei nerazzurri. Lukaku se ne va sulla destra, mette al centro per Dzeko che di prima lascia l’incombenza del tiro a Darmian: l’ex Manchester United è ubicato in una posizione invidiabile ma grazia il Napoli spedendo oltre la traversa.

25′: Kvaratskhelia non si è ancora acceso così come si è fatto conoscere.

24′: Zielinski calcia il corner a mezz’altezza, Osimhen arriva prima di tutti ma non conclude nel migliore dei modi.

23′: Politano lancia nella prateria Osimhen che si procura il secondo corner del match.

20′: Anguissa cade a terra in seguito all’intervento di Dimarco. Per Sozza non è fallo e questo fa imbestialire i tifosi azzurri.

19′: Applausi del pubblico partenopeo per l’anticipo di Kim su Lukaku.

17′: Il Napoli impone la sua idea di gioco. Lobotka ed Anguissa entrano nel vivo.

16′: Anguissa non è al meglio: non riesce a trovare il giusto ritmo al centro del campo.

14′: Onana blocca il calcio d’angolo battuto da Politano a centro area.

13′: Gli azzurri di Spalletti aumentano il ritmo e conquistano il primo corner con Osimhen.

10: Il Napoli se l’è vista brutta nei primi minuti di gioco ma ha resistito agli attacchi locali.

9′: Finalmente il Napoli mette il becco fuori dall’area: Zielinski prova la conclusione che viene murata.

8′: Proteste azzurre per un fallo non fischiato a Kvaratskhelia al limite dell’area.

7′: Inter molto rapida nelle intenzioni. Lancio per Barella che calcia a lato da posizione laterale

4′: OCCASIONISSIMA INTER. Darmian mette al centro un pallone su cui non arriva Dzeko: sul secondo palo sopraggiunge come un treno Dimarco che manda alle stelle da posizione invidiabile.

3′ Lukaku scatta centralmente ma viene fermato da Kim

2′: Difesa azzurra bucata centralmente: Lobotka recupera su Dzeko.

1′: PARTENZA SPRINT DELL’INTER

PRE-PARTITA. Minuto di raccoglimento per ricordare il compianto Pelè.

Le Formazioni Ufficiali di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti