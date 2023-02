LIVE Empoli-Napoli: le Formazioni Ufficiali di Spalletti e Zanetti

Live Empoli-Napoli, tutto sull’anticipo della 24ª giornata tra la capolista e i toscani di Zanetti.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Napoli, con le scelte di Paolo Zanetti e Luciano Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Tonelli, Stojanovic, Grassi, Degli Innocenti, Fazzini, Pjaca, Caputo, Vignato. Allenatore: Paolo Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Zedadka, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Gaetano. Allenatore: Luciano Spalletti

Pre-Partita

Nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A, l’Empoli affronta il Napoli in una partita che promette scintille. La formazione toscana si trova a metà classifica, lontana dalla zona retrocessione, mentre gli azzurri sono in testa alla classifica e vengono da una vittoria in Champions League contro il Francoforte.

Gli uomini di Spalletti scenderanno in campo con Mario Rui che si riprende la fascia mancina dopo due panchine consecutive. Politano e Elmas sono pronti a prendere il posto di Lozano e Zielinski, rispettivamente, come già accaduto contro il Sassuolo. Il resto della formazione è confermato, con Rrahmani e Kim coppia difensiva e Kvaratskhelia e Osimhen in attacco.

Dall’altra parte del campo, l’Empoli dovrà fare a meno degli squalificati Akpa Apro e Bandinelli, oltre che di Cambiaghi, finito ko nella partita contro la Fiorentina. Caputo è affaticato ma vuole stringere i denti, mentre Henderson farà il suo ingresso a centrocampo. Ismajli affiancherà Luperto in retroguardia, pronti a contrastare la formazione avversaria.

In ogni caso, si prospetta una partita molto equilibrata, con entrambe le squadre che daranno il massimo per portare a casa i tre punti. L’Empoli dovrà fare attenzione alle giocate di Kvaratskhelia e Osimhen, mentre il Napoli dovrà tenere d’occhio la formazione toscana che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più quotate.

<h2″>EMPOLI-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Empoli-Napoli in streaming occorrerà scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN mediante computer o notebook e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Empoli-Napoli saranno Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

EMPOLI (4-3-1-2):Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Tonelli, Stojanovic, Grassi, Degli Innocenti, Fazzini, Pjaca, Caputo, Vignato.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Zedadka, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Gaetano