LIVE- Coppa Italia Napoli-Cremonese: Le Formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali Napoli-Cremonese: Luciano Spalletti lancia il tridente con Simeone e Raspadori, non convocato Kvaratskhelia.

Il Napoli è pronto ad iniziare il suo percorso in Coppa Italia contro la Cremonese, in una gara valida per gli ottavi di finale che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante l’allerta meteo sulla Campania, la partita si svolgerà regolarmente.

Il tecnico del Napoli, Spalletti, ha deciso di fare alcune rotazioni nell’undici titolare, concedendo un turno di riposo a diversi protagonisti della gara contro la Juventus. In attacco, il “Cholito” Simeone sarà il riferimento centrale, supportato da Elmas e Raspadori. A centrocampo, Anguissa o Zielinski saranno insieme a Lobotka e Ndombele. In difesa, la coppia centrale sarà formata da Ostigard e Juan Jesus, con Olivera a sinistra e Bereszynski a destra, pronto per il suo debutto in azzurro. In porta, ci sarà Meret o Sirigu. Non convocati Demme per la nascita della figlia e Kvaratskhelia influenzato.

Dall’altra parte, la Cremonese arriva alla gara con un cambio importante nella guida tecnica: dopo l’esonero di Alvini, il club grigiorosso ha affidato il timone della squadra a Davide Ballardini. Il tecnico emiliano potrebbe presentare la sua squadra con il classico 3-5-2 con Okereke come partner d’attacco di Ciofani e Castagnetti come mediano. Sulle corsie laterali, ci saranno Sernicola e Valeri. A protezione del portiere Carnesecchi ci sarà la linea difensiva a tre formata da Hendry, Bianchetti e Vasquez.

Ecco le formazioni ufficiali per Napoli-Cremonese:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano, Elmas; Raspadori, Zerbin; Simeone. A disposizione: Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Buonaiuto, Felix, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Davide Ballardini.