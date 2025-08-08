L’Italia è in una botte di ferro: futuro roseo per Gattuso | Ecco la nuova generazione d’oro azzurra
Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, guarda al futuro con ottimismo.
Dal giugno scorso Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo le gestioni di Mancini e Spalletti, il suo arrivo potrebbe portare una scossa emotiva e caratteriale. Il suo stile grintoso e diretto sembra già aver riacceso lo spirito combattivo. Bisognerà però vedere la sua Nazionale in azione.
Gattuso, campione del mondo nel 2006, è chiamato a guidare un progetto di rilancio per una Nazionale che ha perso terreno nel panorama internazionale. L’Italia è infatti scivolata fuori dalla top 10 del ranking FIFA, segnale evidente di un ciclo che si è spento senza una vera continuità da oramai troppo tempo.
Negli ultimi anni, escluso il successo straordinario e a questo punto fortunoso agli Europei del 2021, gli Azzurri hanno vissuto più delusioni che trionfi. Due mancate qualificazioni ai Mondiali pesano come macigni. Gattuso dovrà dunque costruire un nuovo ciclo, puntando su giovani talenti e su un’identità di gioco chiara e riconoscibile.
La priorità assoluta sarà la qualificazione al Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia non può permettersi una terza assenza consecutiva. Gattuso vuole riportare gli Azzurri in alto, anche per dare un segnale forte a tutto il movimento calcistico italiano.
Gattuso senza mezzi termini
Fin dal suo primo giorno da ct, Gattuso ha messo le cose in chiaro: “Voglio una squadra con il fuoco dentro, che non smetta mai di lottare”. Nessun compromesso, solo sudore, determinazione e voglia di riscatto. Il gruppo verrà rivoluzionato, premiando chi mostra fame e sacrificio.
Gattuso vuole ripartire da una squadra solida, costruita su una difesa affidabile e un centrocampo estremamente tattico e tecnico. In attacco, invece, ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Con Retegui volato in Arabia Saudita e con un campionato meno visibile, restano Lucca e Kean come punte di riferimento. Ma il futuro del calcio italiano sembra essere in buone mani.
Il futuro roseo
Gennaro Gattuso si è insediato da relativamente poco tempo e non ha ancora avuto modo di provare la sua squadra e di convocare i suoi uomini. Sarà una novità sia per lui, sia per tutti gli appassionati della Nazionale italiana che però, sullo sfondo, può già immaginarsi un futuro roseo.
Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram soprannominata “tunneldellostadio”, su tutti, ci sarebbero quattro giovani in grado di poter riscrivere la storia futura del calcio italiano e della Nazionale azzurra. Stiamo parlando di Antonio Crisci del Milan, il portiere Gianluca D’Alfonso dell’Udinese e ancora Thomas Musella del Parma e Tito Alfieri del Como. Si tratta di nuove promesse per la Nazionale futura e quella Under 14.