L’importanza di klopp per la Premier League

klopp è di fondamentale importanza per la Premier League. Come ha fatto il Napoli di Ancelotti a battere il suo Liverpool?

Il Napoli di oggi è la brutta copia di quello che ha battuto il Liverpool regalando spettacolo. Il giornalista Luca Pollasto, ha pubblicato una bellissima analisi sul Napoli e Klopp:

KLOPP E LA PREMIER LEAGUE

Io non conosco il motivo che ha ridotto il Napoli in queste condizioni, ad oggi mi chiedo come siamo riusciti a battere una macchina così perfetta come quella di Klopp.

Fortuna che esiste la Premier League, calcio puro, calcio stellare. Quando vedo questo Liverpool FC ricordo esattamente i primi giorni del tecnico tedesco ad Anfield.

E’ arrivato dopo l’ esonero di Rodgers, ad ottobre del 2015 e i reds erano al 10° posto in classifica.

In 4 anni Jurgen ha costruito una macchina da guerra perfetta. Era l’ anno di Balotelli, Borini e Suso, l’ ultimo anno di Gerrard.

Il Liverpool non se la passava bene, finita l’ epoca Benitez, dal 2005 al 2015 aveva portato a casa solo una Coppa di Lega.

In 4 anni Klopp ha portato il Liverpool 1 volta in finale di Europa League (persa contro il Siviglia) 2 volte in finale di Champions (una persa contro il Real, l’ altra vinta contro il Tottenham) e ha vinto anche la Super Coppa Europea (contro il Chelsea) sfiorando l’ impresa più importante, vincere la Premier, si perché per i tifosi del Liverpool è ormai è diventata una maledizione, non la vincono dal 1989/1990.

Non riuscire a vincerla per un solo punto, nonostante abbia realizzato ben 97 punti.

KLOPP GUIDA LA PREMIER

Oggi i ragazzi di Klopp hanno realizzato una nuova impresa contro gli uomini di Guardiola, ora il Liverpool è primo con +8 sulla seconda, il Leicester City Football Club che sembra stia rivivendo una nuova favola.

Il City attualmente è quarta dietro anche al Chelsea Football Club.

QUANTO VALE LI LIVERPOOL DI KLOPP

Attualmente la rosa del Liverpool vale poco più di 1 miliardo di euro, nel 2015 ne valeva circa 300 milioni. Un aumento di circa 700 milioni di euro.

Prendiamo i maggiori giocatori di questa rosa, sono tutti arrivati in questi 4 anni.

–Mohamed Salah arrivato nel 2017 dalla Roma per 40 mil oggi ne vale 150

–Sadio Mané arrivato nel 2016 dal Southampton per 41 mil oggi ne vale 120

–Virgil van Dijk arrivato ne Gennaio 2018 dal Southampton per 84 mil oggi ne vale 100

–Alisson arrivato nel 2018 dalla Roma per 62 mil oggi ne vale 80

–Roberto Firmino arrivato nel 2015 Hoffenheim per 41 mil oggi ne vale 80

–Trent Alexander-Arnold arrivato dalla primavera nel 2018 oggi ne vale 80

–Andrew Robertson arrivato nel 2017 dal Hull City per 9 mil oggi ne vale 60

ECCO COME SI VINCE

Tutto può succedere in pochi anni se c’è un grande progetto, se c’è la società che trova il modo di fare soldi INVESTENDO, se c’è un allenatore che abbia fame di vittoria e una squadra che è pronta a dare la vita.

L’ anno 2015/2016 l’ anno dell’ arrivo di Klopp in Premier vinse per la prima volta nella storia il Leicester, un miracolo calcistico, il valore di quella rosa guidata da Ranieri ad inizio stagione era di 91 milioni di euro, solo il Bournemouth fece peggio con un valore della rosa di 68 milioni.

Fortuna che esiste la Premier…

God save the Football!