8 Settembre 2026

Libia, soccorsi 43 migranti al largo di Tripoli

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
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Lampedusa – Italy – December 30, 2023
In 2023, the number of migrants who landed in Italy increased by 50 percent compared to the previous year (Italy Viminale statistics)
Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea. Archive photo (Lampedusa – 2023-12-30, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Una pattuglia della guardia costiera libica ha soccorso 43 migranti irregolari di varie nazionalità di Paesi africani, tra cui 16 donne e 5 bambini, su un gommone in avaria al largo di Tripoli, dopo una segnalazione della sala operativa congiunta.

Secondo quanto riportato dall’Amministrazione generale per la sicurezza costiera libica in un comunicato su Facebook, l’operazione è stata condotta all’alba del 6 settembre e i migranti sono stati salvati e messi in sicurezza. Sono state avviate le procedure legali e umanitarie previste.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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