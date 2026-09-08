Libia, l’Italia protagonista alla fiera di Bengasi per la ricostruzione della città

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Italia ha avuto un ruolo di primo piano oggi a Bengasi, dove si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro della fiera internazionale dedicata alla ricostruzione della città. La Camera di commercio italo-libica ha portato oltre 40 eccellenze italiane tra imprese, professionisti e organizzazioni, risultando la più numerosa tra tutte le delegazioni straniere presenti.

L’evento, voluto dal direttore del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, ingegner Belqasim Haftar, ha registrato un grande successo di partecipazione di imprese e pubblico, con centinaia di espositori da tutto il mondo. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricostruzione del centro storico di Bengasi, progettato e realizzato dagli italiani nel secolo scorso e poi distrutto durante i recenti conflitti armati.

Il presidente della Camera di commercio italo-libica, Nicola Colicchi, e il direttore Francesco Muraca hanno coordinato la partecipazione italiana, che segna l’ingresso di Bengasi sulla scena internazionale delle relazioni economiche e commerciali e rappresenta un’importante opportunità per rinnovare i legami di amicizia, cooperazione e partnership tra Italia e Libia. L’evento è stato definito dagli organizzatori come un’occasione storica per la rinascita della città.

-Foto Camera di commercio italo-libica-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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