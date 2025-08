Liberami dal male ti prego: la disperazione di Roberto Baggio | Gli è crollato il mondo addosso

Roberto Baggio e la sua disperazione. Alla leggenda del calcio italiano e mondiale è crollato il mondo addosso.

Roberto Baggio si è raccontato in un’intervista toccante al Corriere della Sera, aprendo il cuore sul suo passato da numero 10. “Essere il 10 è sempre stato difficile. Ai miei tempi eravamo spesso messi in discussione. Penso a Zola, che per giocare è dovuto andare a Londra. Oggi ce ne sono sempre meno: è un ruolo in via d’estinzione”.

Nel calcio moderno, secondo lui, manca quella fantasia che un tempo accendeva gli stadi. “Dovrei stare dentro al calcio di oggi per capirne i meccanismi, ma io ne sono fuori. So solo che a un certo punto si è smesso di credere nell’estro. Quando sono uscito dal Mondiale non sono stato più convocato. Come se non servisse più quel tipo di calcio”.

Una riflessione amara, che si scontra con la passione che lo ha sempre guidato. “Sembrava che l’estro fosse diventato un reato. Si giocava solo per schemi. Le partite non le vincevano più i giocatori, ma gli allenatori. Il calcio era diventato un’altra cosa”. Il suo rammarico più grande, forse, è proprio questo: aver vissuto l’inizio di un’epoca in cui la fantasia non era più un valore.

Poi, c’è il dolore. Quello fisico, che non l’ha mai davvero abbandonato. “L’infortunio del 5 maggio 1985 mi ha segnato per sempre», racconta. «Avevo appena segnato un gol, sono andato in scivolata e… boom. Un dolore impensabile. Ci sono voluti due anni per tornare a giocare, ma quel ginocchio non mi ha mai lasciato. È stato il mio compagno fedele”.

Il risveglio

Quando si risvegliò dall’anestesia, il trauma fu sconvolgente. “Mi hanno tolto il muscolo vasto mediale. Avevano forato la tibia con un trapano. Vidi la mia gamba e mi sembrava ridotta a niente. Era più piccola del mio braccio. Mi misero 220 punti con graffette di ferro. Non potevo nemmeno prendere antinfiammatori: ero allergico”.

Dal punto di vista umano, la battaglia fu ancora più dura. “Se dormivo non sentivo nulla, ma da sveglio era un inferno. Un dolore incandescente mi bruciava dentro”. Era un tormento continuo, al punto da farlo sprofondare in uno stato di totale disperazione. “Piangevo tutto il giorno, non mangiavo, ho perso dodici chili”.

Il momento drammatico

Il momento più drammatico lo ha vissuto però con sua madre accanto. “Quando mi sono svegliato e ho visto la mia gamba, dissi a mia madre che, se mi voleva bene, doveva uccidermi. Non vedevo via d’uscita”. Parole durissime, che rendono l’idea di tutto il peso della sofferenza affrontata.

Eppure Baggio è riuscito a reinventarsi e a rimanere nella storia del calcio con le sue giocate. Il calciatore simbolo dell’Italia nel mondo, è riuscito a rialzarsi più e più volte da migliaia di delusioni che lo hanno solamente scalfito, lo hanno formato e reso uomo.