Libano, Idf confermano attacchi nel Sud contro siti Hezbollah in risposta a droni. Media “11 morti”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale, tra cui un deposito di armi, in risposta al lancio notturno di due droni esplosivi contro le forze israeliane operanti nella zona della collina Ali Taher. Si è trattato del terzo lancio di droni da parte di Hezbollah contro i militari israeliani in una settimana. In una nota, le Idf hanno aggiunto che l’esercito ha colpito diversi terroristi identificati mentre trasportavano armi nella zona di Kafr Ruman, al fine di eliminare la minaccia per le forze. Inoltre, hanno affermato le Idf, “prima degli attacchi, sono state adottate misure per ridurre al minimo i danni a terzi non coinvolti, tra cui l’uso di munizioni di precisione e la sorveglianza aerea”. “Le notizie secondo cui diverse persone non coinvolte sarebbero state ferite a seguito degli attacchi è oggetto di indagine”, aggiungono le Idf. I media libanesi hanno riferito di 11 morti nell’attacco delle Idf. Inoltre, le Idf hanno colpito ed eliminato miliziani di Hezbollah nella zona di Nabatieh.

SAAR “NON TOLLERIAMO VIOLAZIONI SU CESSATE IL FUOCO DI HEZBOLLAH”

Negli ultimi giorni, Hezbollah ha ripetutamente violato l’accordo di cessate il fuoco, con ripetuti attacchi con droni e Israele non lo tollererà. Lo afferma il ministero degli Esteri israeliano, Gideon Saar, su X, dopo che un attacco con droni da parte di Hezbollah contro i militari israeliani nel sud del Libano ha provocato un raid israeliano nell’area, causando, secondo i media libanesi, 11 morti. “Hezbollah continua a tentare di ricostruire le proprie capacità militari nel Libano meridionale. Queste violazioni non saranno tollerate”, conclude il ministero.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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