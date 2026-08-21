21 Agosto 2026

Libano, caccia israeliani hanno bombardato Mansouri

Anna Gaia Cavallo 21 Agosto 2026
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A man checks a destroyed building after an Israeli airstrike in Nabatieh, Lebanon, on Aug. 17, 2024. Ten people were killed and three displaced Syrians injured early Saturday in an Israeli airstrike on a residential building in southern Lebanon, according to official and military sources in Lebanon. The sources, who spoke anonymously, told Xinhua that an Israeli warplane carried out a raid early Saturday, firing two air-to-ground missiles on the residential building in the middle of the industrial zone in Wadi al-Kfour, Nabatieh district, deep in southern Lebanon. Photo by Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa governativa libanese Nna riferisce che nella notte i caccia israeliani hanno bombardato la località di Mansouri, nel distretto di Tiro, le alture di Ali Taher, alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, l’area tra Tell al-Dabsha, alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, e Doha Kafr Rumman. Inoltre, prosegue Nna, si sono verificate esplosioni ad Hadatha e Tayri, nel distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. Gli attacchi aerei sono stati accompagnati da bombardamenti di artiglieria sull’area, che hanno preso di mira anche le alture di Ali Taher, aggiunge Nna.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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