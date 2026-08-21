Libano, caccia israeliani hanno bombardato Mansouri

A man checks a destroyed building after an Israeli airstrike in Nabatieh, Lebanon, on Aug. 17, 2024. Ten people were killed and three displaced Syrians injured early Saturday in an Israeli airstrike on a residential building in southern Lebanon, according to official and military sources in Lebanon. The sources, who spoke anonymously, told Xinhua that an Israeli warplane carried out a raid early Saturday, firing two air-to-ground missiles on the residential building in the middle of the industrial zone in Wadi al-Kfour, Nabatieh district, deep in southern Lebanon. Photo by Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa governativa libanese Nna riferisce che nella notte i caccia israeliani hanno bombardato la località di Mansouri, nel distretto di Tiro, le alture di Ali Taher, alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, l’area tra Tell al-Dabsha, alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, e Doha Kafr Rumman. Inoltre, prosegue Nna, si sono verificate esplosioni ad Hadatha e Tayri, nel distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. Gli attacchi aerei sono stati accompagnati da bombardamenti di artiglieria sull’area, che hanno preso di mira anche le alture di Ali Taher, aggiunge Nna.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+