“L’ho pagato 2700 lire”: la verità sul reale prezzo di Maradona | È stato un regalo sensazionale

C’è una storia che pochi conoscono. Non è fatta di dribbling o Coppe alzate al cielo. Non ha nulla a che vedere con lo stadio o con le telecamere accese. Eppure, racconta più di ogni altra cosa chi fosse davvero Diego Armando Maradona. Una richiesta semplice, quasi infantile, diventata con gli anni il simbolo della sua umanità.

Quando si parla di lui, le immagini che tornano alla mente sono sempre le stesse: il sinistro che danza sul pallone, il gol del secolo, la “mano de Dios”, le lacrime, le cadute, le resurrezioni. Ma dietro il mito c’era un uomo, fatto di luce e ombra. Ed è in quella zona d’ombra che si nascondeva la parte più vera del suo cuore.

Diego era tutto e il contrario di tutto. Genio assoluto, leggenda indiscussa, ma anche uomo fragile, segnato dagli eccessi. È stato campione del mondo nel 1986 e vice nel 1990, simbolo di una nazione e re incontrastato di Napoli, dove ha trasformato il calcio in una fede. Ma è anche l’uomo che ha lottato contro la dipendenza, sospeso due volte, espulso da un Mondiale. Un uomo che ha sofferto, che ha sbagliato, e che ha pagato.

Non vinse mai il Pallone d’Oro, perché all’epoca era riservato solo agli europei. Ma France Football ha poi ammesso il suo errore, riconoscendogli due edizioni retroattive: 1986 e 1990. Ha condiviso il titolo di Miglior Giocatore del Secolo con Pelé, è stato inserito nella FIFA World Cup Dream Team, ha dominato ogni classifica immaginabile. Ma nessuna statistica riesce davvero a spiegare cosa fosse Maradona per chi lo ha visto giocare.

Maradona, tra il cielo e il fango

Né il Barcellona, né il Siviglia, né il Newell’s. È a Napoli che Diego diventa qualcosa di diverso. Con lui, la squadra partenopea conquista due scudetti, una Coppa Uefa, e si scrolla di dosso decenni di sudditanza sportiva. Maradona non è più solo un calciatore: è un’icona popolare, un simbolo di riscatto, un dio con i piedi sporchi.

Ma fu anche molto altro. Dietro al campione, c’era un uomo con una visione quasi sacra dell’amicizia. Lo ha raccontato Gianni Minà. Lo ha confermato Marino Bartoletti, che nella primavera del 1991 lo invitò alla sua trasmissione “Pressing”. Gli parlò di un rimborso spese, per correttezza. E Maradona rispose: «Se lo ripeti non vengo. Io vengo solo per amicizia».

Il Pibe de Oro, tra mito e amicizia

E infatti venne. E a fine puntata, non chiese né soldi, né benefit. Solo una cosa: delle audiocassette con le canzoni di Cristina D’Avena, le preferite dai suoi figli. «Non volle altro», racconta Bartoletti, con voce tremante. «Era il Mister Hyde e il Dottor Jekyll, ma aveva un culto dell’amicizia che nessun altro giocatore ha mai avuto. Finivamo l’intervista e restavamo a parlare per ore. Di tutto. Era come perdere un amico».

Diego è stato molte cose. Ha vissuto, è caduto, ha sbagliato, ha regalato e buttato via tanto amore. Ma se ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, se ne parla con emozione e nostalgia, è perché nessuno come lui ha saputo incarnare l’essenza del calcio: passione, follia, poesia. Il suo vero valore? Non 2700 lire, non miliardi. Ma una cassetta per i figli. Un sorriso dato per niente. E un’amicizia che valeva tutto.