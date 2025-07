Lettera per Politano: il Napoli non ha più bisogno di lui | Avviate le trattative per la cessione ai rivali

Arriva una lettera amarissima a Politano. Il Napoli non ha più bisogno di lui e lo ha inserito nella lista dei possibili partenti.

Il Napoli, dopo aver conquistato il quarto scudetto nel corso della passata stagione, sta già progettando il futuro. E il ds Manna, dopo aver portato nel capoluogo campano un calciatore dello spessore di Kevin De Bruyne, si prepara a far vivere ai propri tifosi un’estate lunga e scoppiettante. Specialmente in entrata.

L’obiettivo resta ovviamente quello di modellare una squadra perfetto per Antonio Conte. Al tecnico pugliese è stata rinnovata la fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis che adesso punta a non farsi immediatamente spodestare e, soprattutto, punta a voler fare bene anche in UEFA Champions League.

Sono tanti i nomi che stanno circolando attorno al Napoli. Tra possibili arrivi e partenze inaspettate, a qualsiasi ora del giorno le notizie non mancano. Ma tra queste spicca una in particolare, che riguarda il mercato in entrata. E ci riferiamo al secondo colpo che Manna sta per portare a termine.

Presto infatti, a vestire la maglia azzurra, ci penserà anche il talentuoso Noa Lang. L’olandese è prossimo ad approdare nel capoluogo campano. Conte considera il giocatore perfetto per i propri schemi e il proprio modo di giocare e dunque il Napoli si è assicurato un talento assoluto.

Un affare da quasi 30 milioni

Lang rappresenta infatti un innesto di qualità, di prospettiva. Sia a livello nazionale, in vista della Serie A, sia a livello internazionale, in vista dell’ex Coppa dei Campioni. Insomma si tratta di un calciatore che andrà a rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte che vanta già nomi di lusso.

La fumata bianca è attesa a breve, mancano gli ultimissimi dettagli, poi Lang potrà calpestare il terreno di gioco del Maradona. Le cifre dell’affare si aggirano attorno a poco meno di 30 milioni. Un investimento importante che, però, potrebbe portare al sacrificio di un veterano della squadra.

Politano ai saluti?

Vista la lunga sfilza di nomi a disposizione di Antonio Conte in attacco, potrebbe rimanere fuori dal progetto napoletano un calciatore che ha vinto due scudetti con gli azzurri. Stiamo parlando di Matteo Politano. L’esterno ha vissuto stagioni ad alti livelli con i campani, compresa l’ultima, ma ora potrebbe salutare.

Non è quindi improbabile una sua cessione. Il suo nome non è presente nella lista degli intoccabili e, per giunta, il giocatore potrebbe anche rimanere in un club di Serie A che è interessato. Si tratta dell’Atalanta, che potrebbe virare su Politano in uscita potenzialmente dal Napoli. Vedremo le prossime giornate di mercato se regaleranno colpi di scena.