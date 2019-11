Lettera dei tifosi del Napoli a De Laurentiis: “Violentata la nostra passione“. Così 29 club, che fanno parte del gruppo club Napoli nel mondo, hanno voluto far sentire la propria voce.

Quanto accaduto martedì sera ha degli strascichi ancora tutti da risolvere, ma ad essere penalizzati sono soprattutto i tifosi ovvero coloro che muovono con il loro affetto e con il loro soldi la grande macchina del calcio. La lettera dei tifosi del Napoli a De Laurentiis ha l’obiettivo di far sentire la voce di chi in ogni momento mette tutto se stesso per tifare la squadra del cuore.

La vittoria

La lettera dei tifosi del Napoli a De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, mette in evidenza la maturità di coloro che l’hanno sottoscritta, che chiedono la vittoria ma non “quella per la partita in programma, ma la solerte conclusione di una situazione delicata per la quale non esistono torti o ragioni, poiché tutti hanno ragione e tutti hanno torto“. Anche nella lettera sottoscritta da 29 club si fa riferimento all’ammutinamento, che potrebbe portare anche una multa per i calciatori, ma soprattutto si capisce come i supporters abbiano compreso che quanto accaduto nel ventre del San Paolo possa minare le basi del futuro della squadra, ma sopratutto di quella maglia azzurra diventata l’emblema di una passione irrefrenabile. Ecco proprio quella passione secondo i firmatari è “stata violentata” questo il danno più grave che è stato compiuto, perché sono i tifosi ad alimentare l’industria calcio, sono i tifosi a dare l’anima per i colori azzurri.

Il testo

Ecco il testo completo della lettera dei tifosi del Napoli a De Laurentiis:

Le Società di calcio hanno la peculiarità di essere sostanzialmente animate dalla passione.

Può sembrare banale tale affermazione, ma è così. È la passione dei tifosi che sovvenziona le televisioni; è la passione che induce i tifosi ad acquistare i biglietti per lo stadio; è sempre la passione che ispira gli acquisti della maglietta, della tuta e dei prodotti di merchandising in genere.

Sinteticamente, dunque, non è errato affermare che la passione dei tifosi costituisce l’anima dell’industria del calcio.

Gli avvenimenti degli ultimi giorni che hanno coinvolto la SSC Napoli e che hanno fatto, purtroppo, il giro del mondo calcistico (e non solo) hanno sì danneggiato la Società Calcio Napoli, ma indirettamente i tifosi del Napoli. Non è un piagnisteo. Sarebbe inutile.

Di tale danno e di tale violenza ad oggi nessuno ha parlato.

Si discute ovunque di quanto accaduto, di torti e di ragioni, del Presidente, della Squadra, del cd “ammutinamento”, dell’Allenatore; delle sanzioni disciplinari, ma nessuno ha detto o scritto del danno grave subito dai tifosi del Napoli. Andrebbe costituita una nuova voce di danno ad hoc: il danno da passione violentata. Non è un piagnisteo, ma è la nuda e cruda verità.

Per un danno di tale portata esiste una sola forma di risarcimento che ha un nome ben preciso: la vittoria.

La vera vittoria, si badi bene, nell’immediato, non è la partita in programma, ma è la solerte conclusione di una situazione delicata per quale non esistono torti o ragioni poiché tutti hanno ragione e tutti hanno torto.

Prendere le posizioni dei Calciatori o del Presidente o dell’Allenatore è superfluo.

E’, invece, certamente proficuo e coraggioso pensare a ripristinare “il danno alla passione dei tifosi”.

Tale risarcimento lo meritiamo, lo esigiamo, lo vogliamo e lo chiediamo a voce alta perché lo abbiamo conquistato con la passione da sempre mostrata.

Ed è per questa passione e per il danno che ad essa è stato arrecato che è legittimo chiedere al Presidente, alla Squadra, all’Allenatore, ai Dipendenti tutti della Società Sportiva Calcio Napoli, di deporre le armi, di fare un passo indietro, di porre una pietra tombale su quanto accaduto e di ricompattare l’ambiente!

Questa è la vera grande vittoria e noi tifosi, solo in tale evenienza, potremo dire di essere stati realmente risarciti per la violentata passione.

Diceva qualcuno, “la passione non è cieca ma visionaria”. Noi siamo dei visionari. Cordialmente,

Club Napoli M Hamsik Battipaglia

Club Napoli Cercola Partenopea

Club Napoli Cava De Tirreni

Club Napoli SM Capua Vetere Azzurra

Club Napoli Sessa Aurunca

Club Napoli Mantova 1926

Napoli Club Sassari

Club Napoli Castelli Romani

Napoli Club Genova

Napoli Club Pisa (NCP14)

Napoli Club Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Club Napoli Castrovillari

Napoli Club Pollena Trocchia

Napoli Club Castel S. Giorgio

Club Napoli Lussemburgo

Club Napoli Rio De Janeiro

Napoli Club Cagliari Napoli

Club Rovigo Napoli

Club Napoli Belluno

Club Napoli Massa di Faicchio

Club Napoli Bellizzi (Sa)

Club Napoli Udine

Club Napoli Nocera Superiore

Club Napoli Novara Partenopea

Club Napoli Ferrara

Napoli Club Solopaca

Club Napoli Scalea

Napoli Club Modugno

Napoli Club Brescia 1926