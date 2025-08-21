L’esplosione alla Roma, poi Juve e Milan: i guai col fisco lo fanno sprofondare | Indagine su più di mezzo milione

Gli anni alla Roma, poi la militanza tra le file di Juventus e Milan. Adesso però, il giocatore si trova nei guai con il fisco.

Sino a questo momento non si era mai parlato di lui al di fuori del rettangolo di gioco. Nel corso di queste settimane però, il calciatore, è ritornato al centro di vicende scottanti che lo riguardano da vicino. Notizie del tutto inaspettate che lo vedrebbero coinvolto in guai con il fisco. Ma tracciamo prima il profilo parlando della sua carriera.

La carriera del giocatore è iniziata a Roma dove è cresciuto nel settore giovanile giallorosso fino al debutto in Serie A. Per farsi le ossa, è stato mandato in prestito alla Triestina in Serie B, dove ha collezionato 41 presenze e 4 gol. Tornato nella Capitale, è esploso definitivamente.

Con la Roma ha racimolato ben 149 presenze e segnato 15 gol, vincendo due Coppe Italia (2007 e 2008) e una Supercoppa Italiana. Poi arriva la grande occasione: il Liverpool decide di puntare su di lui, versando circa 20 milioni di euro ai giallorossi. La Premier League però non è il trampolino di lancio che ci si aspettava.

Al Liverpool ha giocato soltanto 28 partite in una stagione, condizionata da problemi fisici. Pur mettendo in mostra qualità in regia e alcuni assist, non riesce a imporsi in maniera continuativa. Nel 2010 è tornato in Italia in prestito alla Juventus, dove ha arricchito 33 gare con 2 gol. Un anno più tardi approda al Milan, sempre in prestito.

L’esperienza in rossonero

In rossonero colleziona 31 presenze e 1 gol tra Serie A e coppe. Tuttavia, anche questa volta il trasferimento non diventa definitivo. È la Fiorentina nel 2012 a credere maggiormente nelle sue qualità: a Firenze ha giocato per tre stagioni, totalizzando 114 presenze e 15 gol, diventando titolare fisso.

Dopo l’esperienza positiva in Toscana, ha scelto il Portogallo firmando con lo Sporting Lisbona. Con i biancoverdi ha giocato una sola stagione (33 presenze e 3 gol), vincendo la Supercoppa di Portogallo. Nel 2015 è tornato in Serie A con il Pescara, ma è rimasto in Abruzzo solo pochi mesi prima di passare al Sassuolo. Successivamente l’ultima avventura in Spagna, con il Las Palmas. E ora sono emersi i problemi con il fisco.

Cosa è accaduto

Stiamo parlando di Alberto Aquilani. La giustizia portoghese ha aperto un’inchiesta legata al periodo trascorso dallo Sporting Lisbona da parte dell’ex centrocampista italiano, concentrandosi su una somma di circa 600mila euro versata nel 2015/2016. Al momento non ci sono accuse formali, ma la procura di Lisbona ha richiesto alla magistratura italiana di effettuare controlli bancari. L’attenzione è rivolta a un presunto pagamento di intermediazione che, secondo gli inquirenti, potrebbe ricondursi direttamente al calciatore e alla sorella.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un modo per ridurre la tassazione sullo stipendio, con parte dell’ingaggio ricevuto in maniera non ufficiale. Per questo è stata avviata una rogatoria internazionale secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, ora al vaglio del pubblico ministero Francesco Basentini.